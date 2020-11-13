員工泡牛奶浴、同事錄影傳抖音　害奶製廠遭停業

▲該名員工悠閒的浸泡在疑似裝滿牛奶盆內。（圖／截自 RULING Twitter）

實習記者陳培鈞／綜合報導

土耳其科尼亞市（Konya）一家乳製廠兩名員工一起錄下自己洗牛奶浴的影片，並分享到TikTok海外版上，引起網友撻伐。科尼亞農業和林業局已宣布，將該工廠停業，並銷毀工廠的產品。

根據《土耳其每日新聞》報導，乳製廠員工薩伊爾（Emre Sayar）將自己浸泡在疑似充滿牛奶的浴缸中，並用塑膠杯舀牛奶往身上淋，還播著音樂享受著泡澡。同事圖爾古特（Ugur Turgut）負責錄影，並將影片傳至自己的TikTok帳戶。網友則在影片下留言提到，我每天都喝牛奶，看到真的快要吐了；也有許多人關心，這到底是哪個牛奶品牌。

該公司表示，牛奶浴中並未參雜牛奶，是水混和了其他清潔劑，涉事人製作這段影片的目的，是對公司名譽進行誹謗。科尼亞農業和林業局宣布，對該工廠處以罰款，並勒令停業，因其危害人類健康。

科尼亞農業和林業局局長埃爾金（Ali Ergin）表示，目前正調查兩人犯案動機，並決定關閉該工廠。他提到，已向科尼亞首席檢察官投訴，並且準備銷毀該廠的所有牛奶和奶製品。