捍衛我國領空　台南空軍基地IDF戰機積極武裝戰備

▲最近中國軍事威脅台灣日增，台南空軍基地的IDF戰機每天起飛次數大增，且多是武裝上陣，顯示捍衛我國領空的決心。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

駐防台南空軍基地第一聯隊的編號1613、1622號雙座IDF戰機，11月11日下午在台東志航基地東南空域，成功完成萬劍彈試射任務，最近中國軍事威脅台灣日增，台南空軍基地的IDF戰機每天起飛次數大增，每天至少有30架次，且多是武裝上陣，顯示捍衛我國領空的決心。



據了解，台南空軍基地從1949年到現在，駐防過的戰機包括F-84、F-86、F-100、F-104、F-4A及F-5E等戰機，目前是以IDF戰機為主。在2020年之前，台南空軍基地是空軍433聯隊，最近改為空軍第一聯隊，主要戰機是IDF單座、雙座戰機。

在11日下午，台南空軍第一聯隊1613、1622號2架雙座IDF戰機，就受命在雙翼下方掛上中科院萬劍彈，在台東志航基地，往東南空域進行實彈射擊測試，並成功完成試射返回基地。

最近中國軍事威脅台灣日增，台南空軍基地的IDF單座、雙座戰機負起捍衛我國領空的重責大任！據附近民眾表示，IDF戰機每天起飛的次數大增，每天至少有30架次，在起飛時間上，從每天上午6時起、到晚間8時，隨時都有飛機起飛狀況，與以往大不相同。像日前就發生深夜約11時許，就有IDF戰機升空約2小時，於凌晨1時許返會台南基地，後來才知是為警戒中國戰機飛臨台灣東南空域。

據了解，近來從台南空軍基地起飛的IDF戰機，大部分在機翼兩方都掛有飛彈武 ，主要用意可能是為因應進入台灣空域的中國戰機，進行驅離行動。

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