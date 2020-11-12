確診後才坦白居檢曾發燒！染疫印尼移工恐挨罰「最高百萬」

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者陳煥丞攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布國內新增5例境外移入，其中有1名印尼移工在確診後才透露自己檢疫期間曾經輕微發燒，但是過去沒有通報，體溫紀錄也都顯示正常。指揮中心發言人莊人祥表示，填寫不實涉及違反傳染病防治法，可處10萬至100萬罰緩。另有關移工檢疫，指揮中心近期與勞動部討論，將安排有相關語言專業人員來詢問症狀。

這五名新增境外移入都是20多歲至30多歲印尼籍女性移工，分別於10月28日及29日自印尼搭機來台，入境後至集中檢疫所檢疫，檢疫期滿採檢後確診，目前住院。其中案590於10月29日至11月11日有輕微發燒症狀，僅自行服藥未向檢疫所人員通報，其餘4人檢疫期間均無症狀。

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莊人祥表示，案590到最後檢驗陽性之後個案才說明本身曾經輕微發燒，但是回顧其過去所填寫的體溫紀錄都是沒有發燒，估計可能是擔心說出來會無法在台灣繼續工作。然而如此一來沒有誠實申報症狀已經違反傳染病防治法，後續會請地方衛生局在調查之後依法處置。莊人祥也強調，入境後能夠誠實告知，可提早受到治療，未來會再跟移工說明。

外界關心移工入境是否得知在台灣的相關規定，莊人祥表示，目前集中檢疫所，量體溫是移工自行測量、填寫，檢疫工作主要是透過外事警察與仲介協助，但確實語文溝通是一個問題，近期已經與勞動部針對此事討論，規劃安排有印尼、泰國、菲律賓、越南等語言專門人員每天與移工詢問症狀。