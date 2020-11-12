汽修工下班遭休旅車撞飛昏迷　父眼眶紅：他獨立又乖巧

▲休旅車駕駛貪快違規左轉，竟將25歲的汽車維修工撞飛導致昏迷。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市士林區11日晚上發生車禍，1名汽車維修工騎車準備返家，在延平北路附近與休旅車發生碰撞，騎士當場噴飛出去、沒有生命跡象，送醫搶救後仍陷入昏迷，初步研判，駕駛雖沒有酒駕，但違規貪快恐免不了刑責。

警方調查，25歲的王姓騎士，11日晚上時分行經延平北路6段、通河西街口時，與45歲楊姓男子所駕駛的休旅車發生碰撞，造成騎士當場噴飛沒有生命跡象，緊急送搶救，目前仍陷入昏迷在加護病房觀察。

▲維修工的父親難過表示，兒子在汽車維修廠上班，出社會後就沒跟家裡伸手過。（圖／記者黃彥傑攝）

警方到場後對楊姓休旅車駕駛進行酒測，發現酒測值雖然為0，但當時因未依號誌燈規定左轉，貪圖方便撞上機車騎士，造成機車幾乎全毀，休旅車右側車門也遭撞到凹陷，駕駛難逃責任。

警方初步了解，王姓騎士從事汽車維修工作，當天下班後騎車返回北投住家，與楊姓男子的休旅車發生碰撞，將調閱監視器釐清確切肇事原因。

王姓騎士的父親聞訊趕到現場，眼眶泛淚表示，兒子從高中就對汽修有興趣，並在汽修廠當學徒，畢業後直接進入修車廠工作，個性相當獨立，工作後就沒有跟家人伸手要錢，相當乖巧。

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