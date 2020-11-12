雙11網購壯陽藥有風險　買到假藥竟連續「升旗」3天

年底11月居然仍有颱風攪局天氣，加上東北風影響下，氣溫與氣候都變化相當劇烈，很多人一不小心就感冒了，衛福部國衛院研究發現，肌肉量少會阻礙身體維持體溫能力，同時也降低免疫力功能，發生疾病與死亡風險也上升，特別是基因異常的早衰症患者，或肌肉流失的老人家，都會因肌肉量少引發身體狀況。