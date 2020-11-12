雙11網購壯陽藥有風險　買到假藥竟連續「升旗」3天

圖、文／NOW健康 王澍清
40歲李先生習慣網購，連壯陽藥物也在網路購買，花了數千元，連續服用2個多月，小弟弟仍垂頭喪氣，他帶著壯陽膠囊至泌尿科門診，檢驗後發現，主要成分居然只是澱粉。
台灣男性學醫學會理事長、長庚泌尿科主治醫師陳煜說，如果只是澱粉，花錢事小，門診曾收治過服用壯陽中藥，居然連續升旗3天，持續維持勃起狀態，軟不下來，叫苦連天。該名50多歲男性持續服用成分不明的壯陽中藥，時時刻刻春心蕩漾，「只要一有歪念，就升旗」，且出現頭暈、熱潮紅等不適症狀，因為保持陰莖充血狀態，連小便都成問題，最後嚇得趕緊就醫。
根據統計，超過一半的40歲以上男性有勃起功能障礙困擾，估計全國約有100多萬男性為此煩惱，且研究發現，勃起功能障礙有年輕化趨勢，主要與熬夜、抽菸、壓力大、少運動有關。
台灣男性學醫學會秘書長吳佳璋指出，勃起功能障礙主要是因陰莖動脈血管阻塞所致，這也是心血管疾病警訊，當陰莖血管阻塞50%，患者無法成為「硬」男人，但此時，冠狀動脈恐已有30%阻塞。根據調查，每3位勃起功能障礙患者有1位合併心血管疾病，超過6成患者於3年內併發心血管疾病，吳佳璋提醒，勃起功能障礙患者應該正視這個問題，積極就醫。
網路購物便利，已經成為陽痿患者就醫的最大阻礙，以壯陽、壯陽藥物、不舉藥等關鍵字搜尋量統計，1年高達30萬筆以上，這讓不少患者身陷網路偽藥陷阱。為此，台灣男性學醫學會將11月11日訂為「夠硬日」，陳煜提醒男性，在雙11時，不只「購物」，還要「夠硬」，積極就醫，尋求正規醫療，讓自己硬起來。
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