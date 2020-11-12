城市最夯跑步路線「大安森林公園」！穿adidas 臺北馬拉松限定跑鞋熱血尬跑！

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厭倦了一成不變的田徑場、健身房內視線單一的風景？周末來跑點FUN的！adidas響應12月即將開跑的「臺北馬拉松」，特別推出「城市 Online Run」，規劃12條風格路線，滿足各階城市跑者喜好，穿上adidas全新臺北馬拉松限定版跑鞋，一起跑翻台北！眾多特色路線中，包括跑團練跑熱區「大安森林公園」，熱血練跑同時大口森呼吸，現在就打開城市Online Run，熱血尬跑！



跑者聚集練跑路線：大安森林公園！





你知道台北跑者都在哪練嗎？adidas「城市Online Run」掌握12條台北最潮風格路線，火速抓住城市跑者目光！其中有台北之肺美名的「大安森林公園」在市中心精華區絕無僅有的保留大面積林蔭跑道、露天舞台等多元景觀，不論白天或夜晚皆吸引不少跑團聚集練跑。

可別以為跑公園是一件輕鬆的事！大安森林公園光外環道一圈就有2.3Km，公園內還有具坡度的走道、階梯等不同高低起伏的訓練選擇，對於步伐及跑速配置頗有挑戰性。跑在大安森林公園內林蔭多相當舒適，累了也可以在公園內休息、伸展，在鬧區就能享受城市森林浴，快速療癒疲憊的身心靈，難怪連眾多明星、藝人都常在此出沒，更成為名人最愛私房潮跑路線！可見出發來一趟朝聖之旅時，有必要手刀穿上最夯的adidas Supernova、adizero Boston 9臺北馬拉松限定版，拿出氣勢跑出態度。



以台北捷運經典色為靈感，必收指數100%





為迎接國際級的臺北馬拉松盛事，第9年攜手合作的adidas首度推出兩款臺北馬專屬限定鞋款：城市休閒跑鞋Supernova臺北馬拉松限定版及專業輕量訓練鞋款adizero Boston 9 臺北馬拉松限定版，以台北捷運6條路線顏色為靈感，並將臺北馬拉松路線所經過的地標包含台北車站、中正紀念堂、臺北101、總統府、西門紅樓及彩虹橋繽紛注入鞋體側邊的經典三線標誌上，展現滿滿的台北潮時髦，並分別在adizero Boston 9、Supernova雙腳後跟綴以TAIPEI MARATHON及TAIPEI字樣，賦予鞋款獨一無二的台北精神，引領跑者自信跑翻台北最美大安森林公園，成就跑者今年不可缺席的運動潮盛事！

機能科技加持 Supernova及adizero Boston 9賦予雙腳升級的路跑體驗





adidas專為休閒跑者設計的Supernova跑鞋有助跑者恣意暢跑，BOOST及BOUNCE兩大旗艦中底科技帶來穩定緩震的舒適腳感，鞋底採用耐磨橡膠大底強化抓地力，為跑者神助攻；而工藝式網布鞋面增加透氣性及支撐性，鞋面更有高達75%的比例採用回收塑料再造的PRIMEGREEN紗線所打造，跑步同時也為守護地球環境盡一份心力，再加碼鞋領厚實內裡填充物提升腳跟包覆度，以極佳性能助力跑者踏出自信的每一步。





而適合進階疾速跑者需求的adizero Boston 9更是只有198g的超輕量跑鞋，結合旗艦BOOST及LIGHTSTRIKE雙中底科技，同時提供絕佳柔軟回彈及避震緩衝，並透過中足抗扭系統提高步伐效能。無縫設計的工藝式網布鞋面搭配內側青亮、透氣的再升聚脂透氣網布，舒適度再升級；Microfit超合腳楦頭高度貼合並搭載ContinentalTM馬牌輪胎大底提高耐磨抓地力，全面更新跑感、提升運動效能，幫助跑者突破自我表現。

風格路線跑起來！下載城市Online run好禮三重送





已經「腳癢」很想跟著adidas城市Online run所推出的12條風格路線，隨持想跑就跑了嗎？只要掃瞄QR code下載District Race APP，完成帳號註冊及登入，點擊adidas跑翻台北Online Run關卡即可選擇喜歡的路線，即刻開跑！搭配情境問答、體能訓練與計時衝刺等有趣關卡，陪伴跑者一起探索台北。

2020/12/20前只要參加挑戰adidas好禮三重送就有機會獲得Supernova臺北馬拉松限定鞋款！第一重：完成挑戰後公開分享截圖至IG現實動態並Tag @adidas_tw即完成「社群參加獎」；第二重：每完成2條路線積分高於3,000分者可獲「好事成雙」抽獎機會。第三重：完成5條路線獲「最佳毅力獎」可直接獲得adidas Runners Taipei背心一件。只要完成越多條路線、累積越高的積分，得獎機會越高，還不手刀換上最時髦的運動戰袍、穿上你心愛的adidas跑鞋手刀跑起來！

參加步驟：







Step 1.掃描下載District Race App

Step 2.註冊帳號並登入

Step 3.找到adidas跑翻臺北Online Run

Step 4.選擇挑戰路線，即刻開跑！

詳細活動內容請參考官方網站：https://www.adidas.com.tw/campaign/TPEM2020.html