iPhone 7升級iOS 14「螢幕慘中風」　果粉曝巨雷1動作：直接安樂死

▲原PO升級iPhone 7，螢幕畫面慘中風！（示意圖／ETtoday資料照）



記者劉維榛／綜合報導

本站報導《iPhone 12 綠綠der！ 用戶頻傳新機出現「綠幕」問題》，有果粉指出，買了兩支iPhone 12，卻出現綠螢幕且會不斷閃爍的問題，但蘋果官方尚未做出回應！無獨有偶，最近一名女網友則是把iPhone 7升級到iOS 14.1，卻出現「螢幕中風災情」！

一名女網友在臉書《爆系知識家》崩潰表示，最近心血來潮把iPhone 7手機更新到iOS 14.1版本後，螢幕竟開始出現中風當機災情，無奈自嘲「需要服用什麼才能改善？我的桌面每秒平均中風37.218次...」

畫面可見，桌面上的行事曆與照片圖像區，會莫名出現閃跳狀況。而原PO難過直呼，畢竟iPhone 7已服役多年，對它感情深厚，也捨不得手機一直「中風下去」，因此她已趕緊預購iPhone 12。

▲原PO手機正常螢幕狀況！（圖／翻攝爆系知識家）



文章曝光後，掀起一票果粉熱議，「關機10分鐘後再開，我的更新14.2很順，您的可能暫存的太多，或開太多程式都沒關」、「我也是i7昨天更新到14.2，目前一切正常」、「我i8完全不敢更新」、「我的偶爾也會中風欸，我以為只有我的會這樣，我的解鎖畫面有時也不能左滑開相機，只要關機再打開就好了」、「我上次也這樣，我還以為手機要爆炸了，重新開機就沒事了」、「建議直接安樂死，留住它的身體也留不住它的心，更何況妳也幫它買新身體了」。

▲行事曆與照片會瘋狂閃跳！（圖／翻攝爆系知識家）



其中有達人解釋關鍵，「其實如果是大型的更新，比如說iOS 13升上14，都比較建議不要直接ON LINE WIFI做更新，使用電腦安裝iTunes＋傳輸線先幫手機做備份，然後下載更新韌體，將手機重開機進入回復模式，再去選新的更新韌體檔做升級，這樣更新後會比較穩定」。

事實上，《ETtoday新聞雲》記者也碰過類似狀況，想把iPad mini超舊系統升級至iOS 14，卻又怕出現死機的狀況。而蘋果旗艦店店員指出，確實這種「跳躍式升級」，會因為軟硬體跑不動、容量小等因素，可能出現開不了機的窘境。

對此，店員建議，使用蘋果各類產品，最好要定期更新iOS系統，慢慢升上去，而非一次跳躍式升級，且做好備份動作，再透過傳輸線連接iTunes更新，失誤率也會小一些。

▼網友建議重開機試試看！（圖／翻攝爆系知識家）

