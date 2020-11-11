鎖定農婦露下身！台南46歲遛鳥俠被逮　動機包括經商失敗

記者林悅／台南報導

有網友在臉書「我是山上人」po文指出，在山上區曾文溪防汛道路，有變態向務農婦人裸露下體露出男性生殖器，台南市新化警分局山上分駐所員警主動追查，循線緝獲「遛鳥男」46歲王姓男子到案，王嫌坦承心情不佳犯案，全案偵訊後依妨害風化罪嫌送辦。

▲台南市警新化分局主動介入查獲「遛鳥男」王姓男子到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市新化警分局山上分駐所，11月6日執行網路情蒐時發現有民眾在臉書，「我是山上人」po文指出，在山上區曾文溪防汛道路，有變態向務農婦人裸露下體露出男性生殖器。

在這鄉下地區發生這種事，隨即引起該地區民眾不安與恐懼，所長黃志成隨即將相關案情報告分局，新化分局長歐祖明指示成立專案小組積極偵辦，務必將嫌犯緝捕到案，讓山上地區民眾恢復平靜生活。

▲有網友在臉書「我是山上人」po文指出，在山上區曾文溪防汛道路，有變態向務農婦人裸露下體露出男性生殖器。（圖／翻攝自臉書）

案經偵辦員警積極調閱山上、大內、善化地區監視器，歷經5日偵辦，過濾數百車輛與被害婦人陳述涉案車輛特徵相符者，發現一部藍色自小貨車涉有重嫌，以車追人，於11日查獲47歲王姓嫌犯與作案車輛，警方偵訊王姓嫌犯坦承不諱，供稱係因經商失敗，欠下大筆債務，心情不佳，開車亂逛，看見務農婦人獨自一人，有機可乘，犯案後相當後悔。

新化分局長歐祖明呼籲民眾，發現治安事件一定要先向警方報案，並索取報案三聯單，如僅po文至網路社群，再由警方輾轉得知，可能導致做案跡證警方蒐證困難，另建議民眾到偏避地區務農或運動最好攜伴，發現可疑人、事、物，可就近向警方報案，新化警分局有信心也有能力維護轄區治安，請民眾安心。

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