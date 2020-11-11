川普白宮生活成「下金蛋的鵝」　出版商捧「28億天價」求出回憶錄

▲川普4年的白宮生活細節或許將在他下台後被曝光。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國大選已進入尾聲，儘管川普總統不承認自己敗選，但他在白宮這4年的經歷吸引了不少出版商和電視台的注意。知情人士稱，目前已有許多出版商和電視台與川普接洽，希望他能出版一本與他4年的白宮生活有關的書籍或節目。

據《紐約郵報》旗下的Page Six報導，消息人士表示，目前已有許多出版商與川普接洽，希望他能就白宮生活出版一本回憶錄，而且價錢驚人，竟然有1億美元（約新台幣28億元）之多。

Donald Trump could reportedly land this eye-popping sum for his memoir https://t.co/vmSOSTu7nf — Connor Ryan (@connortryan) November 11, 2020

消息人士補充，川普也深受極右派電視臺的追捧，因此「如果川普沒有贏得這場選舉，那書籍和電視節目將會是他的B計畫，將7000萬選票轉化為觀眾，並創造書籍的銷售記錄。過去所有反川普的書都大賺了一筆，所以川普的這本書也一定會大賣。」

不過，有幾家出版商告訴美聯社，他們不相信川普的回憶錄會像歐巴馬一樣，在全球都具有吸引力。而另一位出版商則表示，1億美元的數字可能有些言過其實。白宮目前拒絕就此事發表評論。

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