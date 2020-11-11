史上最強處理器「M1」傲視全球！　各項作業效能大躍進

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果今（11）日的發表會中，將重點放在自家新開發的「M1」晶片，號稱是迄今為止打造的最強大晶片，也是專為 Mac 設計的第一款晶片。M1 針對 Mac 系統最佳化，因此小巧的尺寸與能源效率至關重要。

M1 為系統單晶片（SoC），能在單一晶片上結合多項強悍技術，更具備統一記憶體架構，可大幅提升效能與效率表現，且它是第一個使用先進 5 奈米製程技術所打造的個人電腦晶片，滿載 160 億個電晶體，是蘋果迄今裝載在晶片上最多的數量。

在低功耗晶片中，M1 配備全球最快速的 CPU 核心、全球最強的每瓦 CPU 效能、全球個人電腦中最快速的整合式繪圖處理 ，以及帶來非凡機器學習效能的 Apple 神經網路引擎，因此可提供最快達 3.5 倍的 CPU 效能、最快達 6 倍的 GPU 效能以及最快達 15 倍的機器學習速度，還有較以往 Mac 長達 2 倍的續航力。

Apple 硬體技術資深副總裁表示，「M1 是為 Mac 打造的突破性 SoC，沒有其他晶片能比擬。十多年來，我們致力於設計領先業界的晶片，並用於 iPhone、iPad 與 Apple Watch 上，M1 奠基於這個基礎，並且帶領 Mac 邁向新時代。在低功耗晶片中，M1 擁有全球最快速的 CPU 核心、全球個人電腦中最快速的整合式繪圖處理，以及帶來非凡機器學習效能的 Apple 神經網路引擎。具備精彩的效能、強大的功能以及出色的效率等獨特優勢，M1 是我們歷來所打造的最佳晶片。」

Mac 首個系統單晶片（SoC）



過去 Mac 與 PC 依賴多個晶片來處理 CPU、I/O、安全等眾多功能，M1 將這些技術結合在單一 SoC 上，整合更非凡效能與能源效率的方式提升至全新境界。M1 也具備統一記憶體架構，能在自訂的封裝中整合高頻寬、低延遲的單一記憶體池，可讓 SoC 中的所有技術能夠存取同樣的資料，不用來回複製其他記憶體池中的內容，進一步改善效能與效率。

全球最強的 CPU 每瓦效能



M1 配備 8 核心 CPU，其中包括 4 個高效能核心和 4 個高效率核心，針對單執行緒工作，每個高效能核心都能以最節能的方式提供領先業界的效能。在低功耗晶片領域中，這些核心是全球最快速的 CPU 核心，可讓攝影師以飛快速度編輯高解析度照片，並且讓開發者打造 app 的速度比以往幾乎快上 3 倍，而 4 個高效能核心可同時運作，大幅提高執行多執行緒任務的效能表現。

4 個高效率核心也能提供出色的效能表現，耗電量卻只是以往十分之一，光這 4 個核心只需非常低的耗電量即可輸出媲美這一代雙核心 MacBook Air 的效能。這些核心以最佳效率執行輕量級的日常工作，例如查看電子郵件或瀏覽網頁，用前所未有的方式節省電池續航力；而 8 個核心可同時運作，為最繁重工作輸出令人驚歎的運算能力，並且提供全球最強的 CPU 每瓦效能。

全球最快速的整合式繪圖處理



M1 包含 Apple 最先進的 GPU，運用了包括常用 app 與高難度專業工作負載等，各類 Mac 應用分析的多年成果。M1 的 GPU 卓越出眾，有著領先業界的效能與出色的效率表現，GPU 具備最多達 8 個強勁核心，可同時執行近 25,000 個執行緒，不論是順暢地播放多道 4K 影片串流，或是為複雜的 3D 場景進行算圖等極端繁重的工作，都能輕鬆處理，每秒 2.6 兆次浮點運算的處理能力，使它擁有全球個人電腦中最快速的整合式繪圖處理功能。

超快速的裝置端機器學習功能



M1 晶片為 Mac 帶來 Apple 神經網路引擎，大幅提升機器學習（ML）任務的處理速度，其中的神經網路引擎具備 Apple 最先進的 16 核心架構，每秒可執行 11 兆次運算，讓機器學習效能提升最快可達 15 倍。事實上，整個 M1 晶片都是專為充分發揮機器學習技術而打造，在 CPU 中的 ML 加速器及強勁 GPU 的相輔相成之下，使得 Mac 的影片分析、語音辨識與影像處理作業效能表現，進入全新境界。

專為 M1 最佳化的 macOS Big Sur



macOS Big Sur 經過全面精心設計，能充分運用 M1 的各種強勁功能，帶來突飛猛進的效能、令人驚豔的電池續航力，以及更強大的安全防護功能。M1 讓使用者處理日常工作時可明顯感到更快速且流暢，如同 iPhone 與 iPad，Mac 現在也能立即從睡眠狀態喚醒，現在 JavaScript 的執行速度提升最高可達 1.5 倍，反應速度提升將近 2 倍。

藉由 Big Sur 與 M1，使用者比以往可執行更多類型的 app。Apple 開發的的所有 Mac 軟體現在皆為 Universal 形式，能在 M1 系統上以原生方式執行，尚未更新為 Universal 的現有 Mac app，將可透過 Apple 的 Rosetta 2 技術完美執行，而且 iPhone 和 iPad app 現在也能直接在 Mac 上執行；此外 Big Sur 的基礎架構也進行最佳化，以完全發揮 M1 的強大能力，包括用於繪圖處理的 Metal 以及用於機器學習的 Core ML 等各項開發者技術。

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