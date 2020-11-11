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史上最強處理器「M1」傲視全球！　各項作業效能大躍進

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記者謝仁傑／綜合報導

蘋果今（11）日的發表會中，將重點放在自家新開發的「M1」晶片，號稱是迄今為止打造的最強大晶片，也是專為 Mac 設計的第一款晶片。M1 針對 Mac 系統最佳化，因此小巧的尺寸與能源效率至關重要。

M1 為系統單晶片（SoC），能在單一晶片上結合多項強悍技術，更具備統一記憶體架構，可大幅提升效能與效率表現，且它是第一個使用先進 5 奈米製程技術所打造的個人電腦晶片，滿載 160 億個電晶體，是蘋果迄今裝載在晶片上最多的數量。

▲▼蘋果,M1,晶片。（圖／Apple直播）

在低功耗晶片中，M1 配備全球最快速的 CPU 核心、全球最強的每瓦 CPU 效能、全球個人電腦中最快速的整合式繪圖處理 ，以及帶來非凡機器學習效能的 Apple 神經網路引擎，因此可提供最快達 3.5 倍的 CPU 效能、最快達 6 倍的 GPU 效能以及最快達 15 倍的機器學習速度，還有較以往 Mac 長達 2 倍的續航力。

Apple 硬體技術資深副總裁表示，「M1 是為 Mac 打造的突破性 SoC，沒有其他晶片能比擬。十多年來，我們致力於設計領先業界的晶片，並用於 iPhone、iPad 與 Apple Watch 上，M1 奠基於這個基礎，並且帶領 Mac 邁向新時代。在低功耗晶片中，M1 擁有全球最快速的 CPU 核心、全球個人電腦中最快速的整合式繪圖處理，以及帶來非凡機器學習效能的 Apple 神經網路引擎。具備精彩的效能、強大的功能以及出色的效率等獨特優勢，M1 是我們歷來所打造的最佳晶片。」

Mac 首個系統單晶片（SoC）

過去 Mac 與 PC 依賴多個晶片來處理 CPU、I/O、安全等眾多功能，M1 將這些技術結合在單一 SoC 上，整合更非凡效能與能源效率的方式提升至全新境界。M1 也具備統一記憶體架構，能在自訂的封裝中整合高頻寬、低延遲的單一記憶體池，可讓 SoC 中的所有技術能夠存取同樣的資料，不用來回複製其他記憶體池中的內容，進一步改善效能與效率。

▲M1。（圖／Apple官網）

全球最強的 CPU 每瓦效能

M1 配備 8 核心 CPU，其中包括 4 個高效能核心和 4 個高效率核心，針對單執行緒工作，每個高效能核心都能以最節能的方式提供領先業界的效能。在低功耗晶片領域中，這些核心是全球最快速的 CPU 核心，可讓攝影師以飛快速度編輯高解析度照片，並且讓開發者打造 app 的速度比以往幾乎快上 3 倍，而 4 個高效能核心可同時運作，大幅提高執行多執行緒任務的效能表現。

4 個高效率核心也能提供出色的效能表現，耗電量卻只是以往十分之一，光這 4 個核心只需非常低的耗電量即可輸出媲美這一代雙核心 MacBook Air 的效能。這些核心以最佳效率執行輕量級的日常工作，例如查看電子郵件或瀏覽網頁，用前所未有的方式節省電池續航力；而 8 個核心可同時運作，為最繁重工作輸出令人驚歎的運算能力，並且提供全球最強的 CPU 每瓦效能。

▲Mac,M1。（圖／Apple官網）

全球最快速的整合式繪圖處理

M1 包含 Apple 最先進的 GPU，運用了包括常用 app 與高難度專業工作負載等，各類 Mac 應用分析的多年成果。M1 的 GPU 卓越出眾，有著領先業界的效能與出色的效率表現，GPU 具備最多達 8 個強勁核心，可同時執行近 25,000 個執行緒，不論是順暢地播放多道 4K 影片串流，或是為複雜的 3D 場景進行算圖等極端繁重的工作，都能輕鬆處理，每秒 2.6 兆次浮點運算的處理能力，使它擁有全球個人電腦中最快速的整合式繪圖處理功能。

▲▼蘋果,M1,晶片。（圖／Apple直播）

超快速的裝置端機器學習功能

M1 晶片為 Mac 帶來 Apple 神經網路引擎，大幅提升機器學習（ML）任務的處理速度，其中的神經網路引擎具備 Apple 最先進的 16 核心架構，每秒可執行 11 兆次運算，讓機器學習效能提升最快可達 15 倍。事實上，整個 M1 晶片都是專為充分發揮機器學習技術而打造，在 CPU 中的 ML 加速器及強勁 GPU 的相輔相成之下，使得 Mac 的影片分析、語音辨識與影像處理作業效能表現，進入全新境界。

▲M1,Macbook。（圖／Apple直播）

專為 M1 最佳化的 macOS Big Sur

macOS Big Sur 經過全面精心設計，能充分運用 M1 的各種強勁功能，帶來突飛猛進的效能、令人驚豔的電池續航力，以及更強大的安全防護功能。M1 讓使用者處理日常工作時可明顯感到更快速且流暢，如同 iPhone 與 iPad，Mac 現在也能立即從睡眠狀態喚醒，現在 JavaScript 的執行速度提升最高可達 1.5 倍，反應速度提升將近 2 倍。

藉由 Big Sur 與 M1，使用者比以往可執行更多類型的 app。Apple 開發的的所有 Mac 軟體現在皆為 Universal 形式，能在 M1 系統上以原生方式執行，尚未更新為 Universal 的現有 Mac app，將可透過 Apple 的 Rosetta 2 技術完美執行，而且 iPhone 和 iPad app 現在也能直接在 Mac 上執行；此外 Big Sur 的基礎架構也進行最佳化，以完全發揮 M1 的強大能力，包括用於繪圖處理的 Metal 以及用於機器學習的 Core ML 等各項開發者技術。

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