剛出獄不想開庭！性侵累犯拿她「死亡證明」...P圖寄法院「請假」

▲邱姓男子為了不要遭法院通緝，竟將醫院死亡證明竄改成自己的病歷後寄至法院。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／台中地院

邱姓男子過去因涉多案遭處有期徒刑9年5月確定，他2018年11月8日正式出獄後，因另案涉犯強制猥褻遭法院傳喚，但他為了逃避出庭，竟將衛福部苗栗醫院所開立的死亡證明書，變造成自己的住院證明，寄回法院作為出庭的請假證明，不過最後仍遭識破，反而又替自己再添一筆「偽造文書罪」，遭處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

邱男先前因妨害性自主等案件，遭判處有期徒刑4年6月、4年6月、4年6月、1年2月，後續又因傷害案被判刑6月，以上刑期合併完，宜蘭地院裁定應執行有期徒刑9年5月。邱男2018年1月縮刑期滿假釋出監付保護管束，同年11月保護

管束期滿終於出獄，不料，他今年又因另案犯強制猥褻等罪，遭台中地院傳喚。

邱男未出庭後因擔心遭通緝，某日以不詳方式取得苗栗醫院一名女性的死亡證明書，塗改內容資訊後，變造內容成「邱OO因肺部基血需住院開刀之住院證明書」，並於2月27日寄送至台中地院作為請假證明，但上開事情遭識破後，台中地檢署馬上依變造私文書罪將邱男起訴。

台中地院審理時認為，邱男僅因不想出庭，就恣意變造死亡證明寄至法院請假，行為已損害衛福部苗栗醫院的病歷管理正確性及司法權，但考量他犯後坦承犯行，最後依變造私文書罪判他有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

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