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社會 社會焦點 保障人權

20歲的她出獄想解放…陪男友「摩鐵狂歡21小時」！最後竟死在床上

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記者陳雕文／新北報導

一名20歲女子剛出獄不久，男友深夜11點便開車載她去摩鐵開趴，玩到隔天早上7點多，又找了一對情侶進房「同樂」，並向摩鐵要求延長入住，玩到當天晚上，女子雙眼上吊倒在床上沒了呼吸，其餘3人卻不將人送去最近的醫院，而是開車到台北黑道急救診所，吃了閉門羹才又送去馬偕，但為時已晚。

據了解，從事殯葬業的36歲林姓男子，今年2月5日開車載20歲盧姓女友到新北市中和區中正路上的摩鐵開趴，在房內開心吸毒配笑氣，後來另一名33歲曾姓友人騎機車載20歲鄭女進入該房一起嗨。

▲▼摩鐵。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲20歲女子跟男友在摩鐵開趴，突然暴斃死在床上，詳細案情仍待警方調查。（圖／記者陳雕文翻攝）

4人一路玩到隔天晚間8點多，盧女疑因吸食K他命及笑氣過量，倒在床上失去意識，其餘3人見狀嘗試呼喚，發現她已無呼吸心跳，由於擔心被抓，3人沒有選擇距離最近的雙和醫院，而是將人送往台北市中山區一間被稱為「黑道急救站」的診所，但抵達時該診所已關門。眾人才急忙送盧女到台北馬偕醫院救治，最後宣告不治。

中和警分局解釋，死者家屬到場後無意見，2男1女製作筆錄時均坦承吸食毒品，由於警方在現場未查獲毒品，因此將3人採尿送驗；至於死者經解剖認定死因是多重藥物死亡；對於盧女的死，3人辯稱，原以為讓盧女休息一陣子，其身體就會好轉，沒想到會發生意外，並否認有提供毒咖啡包。

檢方調查發現林男有多次購買毒咖啡包之記錄，且3人在盧女身體出現異狀時，竟只擔心被警察抓，僅用冰毛巾幫盧女冰敷、拍背，未儘速找救護車送醫，最後釀成悲劇，3人的行徑與被害者的死有相當因果關係，因此依違反藥事法轉讓禁藥、偽藥及刑法過失致死罪嫌將3人起訴。

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