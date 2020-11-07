獨／年收近億香油錢　百年協天廟驚爆主委鬧雙胞...怒告當選無效

▲協天廟內所奉祀關公曾分靈至台北行天宮。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／宜蘭報導

宜蘭礁溪協天廟有217年的歷史，所奉祀的關聖帝君更曾分靈至台北行天宮，香火不斷吸引信眾捐獻，光去年香油錢收入就高達9千多萬元，但廟方日前卻爆發主委「鬧雙胞」事件，前主委指控前副主委在信徒代表選舉時疑似向選民「咬耳朵」，遭管委會除名後卻涉私辦信徒代表大會，自己還當選成為主委，與廟方之後選出的主委分庭抗禮。

前主委吳朝煌表示，這間廟是當地重要的宗教聖地，來往信徒眾多，光去年的香油錢就高達9千多萬元，由於第12屆的主委任期屆滿，因此7月1日至4日於協天廟廟埕內舉辦「信徒代表」選舉，從8個區中選出138名信徒代表，但選後有信徒向廟方反應，時任副主委的吳宏昱擅自進入選票區、圈票區，疑似和選民交頭接耳，涉嫌違反「人民團體選舉罷免辦法」，向管委會提出異議，並由廟方向宜蘭縣政府送出公文，主張該次選舉無效。

▲前主委指控前副主委吳宏昱（紅圈者）違反選舉規定擅入投票區。（圖／記者游宗樺翻攝）

吳朝煌指出，管委會於8、9月各召開一次緊急會議，將吳宏昱等3人從信徒資格除名，同時決議51名信徒代表當選無效。孰料，吳宏昱被除名後，還在9月3日自行擔任召集人，召開第13屆第1次信徒代表大會，選出管理委員、監察委員、及常務信徒代表等25名委員，自己還在會議中選上主委。

吳朝煌解釋，吳宏昱自辦的信徒代表大會選票沒有蓋上協天廟的關防，還違反廟規在廟外自辦委員會選舉，之後更以協天廟「主委」身分，新刻一顆關防章，9月22時順利到縣政府申請變更印鑑成功，甚至還向法院申請假扣押，造成廟方發不出工作人員薪資，廠商款項也跳票。

針對之前的信徒代表選舉疑義，吳朝煌在10月23日另外主持信徒代表大會，選出第13屆的新主委簡蒼明及委員會委員，與9月選上主委的吳宏昱形成「雙胞主委」。吳朝煌強調，廟方已具狀向法院提告，對吳宏昱提出刑事偽造文書、民事當選無效的訴訟，全案已進入訴訟程序。

▲吳朝煌指控前副主委吳宏昱自辦選舉未用廟方關防。（圖／記者游宗樺攝）

對於前任主委的指控，吳宏昱反駁，上一屆管委會已在6月7日屆滿，7月時也選出一批新的信徒代表，名冊送縣府核備後廟方卻沒有在15天內召開大會，無法選出新一屆的委員會，自己才會擔任召集人舉辦委員會選舉。

另外，對於自己遭除名一事，吳宏昱表示，當時應由新的代表開會討論，而非由前朝召開會議，縣府、公所可能考量此點，才會不予備查廟方提出的除名決議。由於全案已進入司法程序，只希望可以早日圓滿順利。

宜蘭縣民政處宗教禮俗科科長蔡瀚群表示，信徒代表大會、委員會選舉基本是依照廟方自訂的章程辦理，目前縣府備查在案是由吳宏昱擔任主委，新發的寺廟登記證也是依此登載。對於廟方對新任主委的疑義，由於全案已經進入訴訟程序，有待透過司法及廟方的組織章程釐清，自己並不方便表示意見。

▲吳朝煌（前）認為吳宏昱當選無效，因此重新再召開選舉，選出簡蒼明（前）為新任主委。（圖／記者游宗樺攝）