　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／年收近億香油錢　百年協天廟驚爆主委鬧雙胞...怒告當選無效

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼協天廟主委及其關防。（圖／記者游宗樺攝）

▲協天廟內所奉祀關公曾分靈至台北行天宮。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／宜蘭報導

宜蘭礁溪協天廟有217年的歷史，所奉祀的關聖帝君更曾分靈至台北行天宮，香火不斷吸引信眾捐獻，光去年香油錢收入就高達9千多萬元，但廟方日前卻爆發主委「鬧雙胞」事件，前主委指控前副主委在信徒代表選舉時疑似向選民「咬耳朵」，遭管委會除名後卻涉私辦信徒代表大會，自己還當選成為主委，與廟方之後選出的主委分庭抗禮。

前主委吳朝煌表示，這間廟是當地重要的宗教聖地，來往信徒眾多，光去年的香油錢就高達9千多萬元，由於第12屆的主委任期屆滿，因此7月1日至4日於協天廟廟埕內舉辦「信徒代表」選舉，從8個區中選出138名信徒代表，但選後有信徒向廟方反應，時任副主委的吳宏昱擅自進入選票區、圈票區，疑似和選民交頭接耳，涉嫌違反「人民團體選舉罷免辦法」，向管委會提出異議，並由廟方向宜蘭縣政府送出公文，主張該次選舉無效。

▲▼廟方指控前任主委違法選舉規定擅入投票區。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲前主委指控前副主委吳宏昱（紅圈者）違反選舉規定擅入投票區。（圖／記者游宗樺翻攝）

吳朝煌指出，管委會於8、9月各召開一次緊急會議，將吳宏昱等3人從信徒資格除名，同時決議51名信徒代表當選無效。孰料，吳宏昱被除名後，還在9月3日自行擔任召集人，召開第13屆第1次信徒代表大會，選出管理委員、監察委員、及常務信徒代表等25名委員，自己還在會議中選上主委。

吳朝煌解釋，吳宏昱自辦的信徒代表大會選票沒有蓋上協天廟的關防，還違反廟規在廟外自辦委員會選舉，之後更以協天廟「主委」身分，新刻一顆關防章，9月22時順利到縣政府申請變更印鑑成功，甚至還向法院申請假扣押，造成廟方發不出工作人員薪資，廠商款項也跳票。

針對之前的信徒代表選舉疑義，吳朝煌在10月23日另外主持信徒代表大會，選出第13屆的新主委簡蒼明及委員會委員，與9月選上主委的吳宏昱形成「雙胞主委」。吳朝煌強調，廟方已具狀向法院提告，對吳宏昱提出刑事偽造文書、民事當選無效的訴訟，全案已進入訴訟程序。

▲▼協天廟主委及其關防。（圖／記者游宗樺攝）

▲吳朝煌指控前副主委吳宏昱自辦選舉未用廟方關防。（圖／記者游宗樺攝）

對於前任主委的指控，吳宏昱反駁，上一屆管委會已在6月7日屆滿，7月時也選出一批新的信徒代表，名冊送縣府核備後廟方卻沒有在15天內召開大會，無法選出新一屆的委員會，自己才會擔任召集人舉辦委員會選舉。

另外，對於自己遭除名一事，吳宏昱表示，當時應由新的代表開會討論，而非由前朝召開會議，縣府、公所可能考量此點，才會不予備查廟方提出的除名決議。由於全案已進入司法程序，只希望可以早日圓滿順利。

宜蘭縣民政處宗教禮俗科科長蔡瀚群表示，信徒代表大會、委員會選舉基本是依照廟方自訂的章程辦理，目前縣府備查在案是由吳宏昱擔任主委，新發的寺廟登記證也是依此登載。對於廟方對新任主委的疑義，由於全案已經進入訴訟程序，有待透過司法及廟方的組織章程釐清，自己並不方便表示意見。

▲▼協天廟主委及其關防。（圖／記者游宗樺攝）

▲吳朝煌（前）認為吳宏昱當選無效，因此重新再召開選舉，選出簡蒼明（前）為新任主委。（圖／記者游宗樺攝）

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
「我的肉肉女友歡迎指教」　男上傳性愛片秒被分手
計票軟體出錯！川普的票竟算給拜登　官員證實
控制飲食7個月！楊丞琳站體重計公開數字：我要哭了
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

連千毅愛徒「直播凸槌」…鏡頭2度車內拍到槍！記者私訊回應曝光

上傳「肉肉女友」矇眼愛愛片…他秒被分手！　超慘下場曝

閃電颱風肆虐恆春半島　樹倒招牌鷹架掉…屏東警冒雨排除

正妹搭輕航機繫4點式安全帶　台中飛行教官順勢摸2點...結果出爐

愛慕學妹偷拍入浴！研究生認罪　出庭帶30萬求原諒和解獲緩刑

街頭警匪片！桃園男遇警神跳6米深大排...因這原因報警抓自己

14天即刻換位！殺警總司令逃15個月...4人接應　睡夢中栽了

「把妳留在愛我時」！22歲男狂砍「高中女友」25刀...下場曝

偷拍學妹洗澡！清大研究生「裝暖男」給她安慰…為這事逆轉自爆

新北女深夜遭跟…狂奔逃命！事後抖喊：險變女大生案2　警方回應了

青峰即興再創小吃版《青春住了誰》　楊丞琳狂被洗腦：我以後要怎麼唱啊

楊丞琳小巨蛋開唱「從高台跌下來」　手腳都受傷：20年第一次意外

爺等30天才辦「亡妻」除戶手續　靜靜面對離別、放下...故事藏洋蔥

父為教女兒「守信」碗粿虧本賣 顏清標霸氣買下160碗：我全包

高雄迴轉火鍋20多種食材任你選 288元吃到飽！創意搶攻冬季市場

他痛下決心清洗「陳年小被被」！臉盆瞬間變土色：水髒到能寫書法

Lovelyz美珠瘋跳BTS《I NEED U》　綜藝感太圈粉...姜虎東：很想要這位朋友！

周興哲深情自彈自唱《刻在我心底的名字》　粉絲敲碗完整版…真的來了！

金架歹夾！史上最難夾抓物機 連保夾達人都夾到懷疑人生

謊話連篇！計算合法票將輕鬆贏　美國3媒體「受夠了」中斷川普直播

連千毅愛徒「直播凸槌」…鏡頭2度車內拍到槍！記者私訊回應曝光

上傳「肉肉女友」矇眼愛愛片…他秒被分手！　超慘下場曝

閃電颱風肆虐恆春半島　樹倒招牌鷹架掉…屏東警冒雨排除

正妹搭輕航機繫4點式安全帶　台中飛行教官順勢摸2點...結果出爐

愛慕學妹偷拍入浴！研究生認罪　出庭帶30萬求原諒和解獲緩刑

街頭警匪片！桃園男遇警神跳6米深大排...因這原因報警抓自己

14天即刻換位！殺警總司令逃15個月...4人接應　睡夢中栽了

「把妳留在愛我時」！22歲男狂砍「高中女友」25刀...下場曝

偷拍學妹洗澡！清大研究生「裝暖男」給她安慰…為這事逆轉自爆

新北女深夜遭跟…狂奔逃命！事後抖喊：險變女大生案2　警方回應了

WHA9日復會「爭取台灣參與」　陳時中預告：過幾天力道會越來越強

連千毅愛徒「直播凸槌」…鏡頭2度車內拍到槍！記者私訊回應曝光

結冰池面驚見1「黑影徘徊」　下秒萌獸破冰而出超療癒

出席台南市照顧關懷據點成果展　 黃偉哲為長者的健康活力加油喝采

罹癌「白髮男」遭壓入長江浸泡治病　網傻：這不是恆河

上傳「肉肉女友」矇眼愛愛片…他秒被分手！　超慘下場曝

黃珊珊、蔣萬安同框0互動　避談2022同聲批中央開放美豬

美國單日確診逼近13萬人！連續3天刷新紀錄...疫情全球最慘

王品開發新商模發威　Q3每股賺3.6元刷新26季新高紀錄

周渝民結婚5周年　喻虹淵突PO這照片…被疑好事近了！

帶國小女友到摩鐵啪啪被發現！　他積極求情...女方父母：繼續交往

社會熱門新聞

影／中壢車站清秀短褲妹乞討　家人5個字曝內情

警機場攔截走私子彈逾10萬發...可武裝北市1/4警局

「把妳留在愛我時」！22歲男狂砍小女友25刀

他穿梭車陣想回家　橫越安全島秒遭砂石車輾過慘死

保全失業操場強拉8歲童　喊救命反遭搧飛

快訊／幼教老師逼吃地上飯菜　5歲女童「跪地吃邊被揍」

女遇性侵喊「有變態」　裸身逃出門

「8888-88」低調奢華主人曝！63萬Honda掛358萬車牌

即／台中名校女高中生墜樓！

即／台中17歲女高中生墜樓　搶救無效亡

師大女學生遭尾隨　學校竟認識跟蹤狂

22歲男失蹤一天　政大教學樓上吊身亡

女深夜遭跟！事後抖喊：險變女大生案2　警方回應了

視訊不能斷！她怕哥逞慾　嬸跪哭求情

更多熱門

相關新聞

礁溪飯店線上旅展住宿券優惠懶人包

礁溪飯店線上旅展住宿券優惠懶人包

天氣漸涼，最適合來趟溫泉之旅！礁溪是全台最受歡迎的溫泉鄉之一，隨著台北國際旅展即將登場，各大飯店紛紛推出線上旅展，本篇就整理出礁溪各飯店線上旅展住宿券優惠，想要搶便宜到礁溪泡湯可要把握機會！

爬抹茶山暑假救援25件　警消疲於奔命

爬抹茶山暑假救援25件　警消疲於奔命

礁溪抹茶山遊客爆量　一早即車輛管制

礁溪抹茶山遊客爆量　一早即車輛管制

他專偷宮廟神不知鬼不覺　栽在大數據鷹眼

他專偷宮廟神不知鬼不覺　栽在大數據鷹眼

礁溪龍潭湖必玩3大亮點

礁溪龍潭湖必玩3大亮點

關鍵字：

礁溪協天廟百年廟香油錢主委雙胞

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 丁小芹 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／楊丞琳演唱會開場出意外！

碗粿父女守信虧本賣！顏清標霸氣買下160碗

一次娶3嬌妻！網狂問「洞房花燭夜」誰先？

女乘客要求開快點！　司機踩油門回頭「後座是空的」

韓天后被爆「碩士論文99％抄的」

正宮陳子璇「小三扶正10年被綠了」！高國華喇舌她

婚宴傻見「炸雞腿上桌」　內行：屌打速食店！

Honda掛「8888-88」　網一查腿軟

《全明星運動會》驚見「超大咖嘉賓」

票差太小　喬治亞州宣布重新計票

脫褲子胯下多一隻　媽：你是貓嗎

外送到酒店餐點交給誰？老司機：別亂來！

別買iPhone 12 Pro！　他實測一週後表示：不如等Pro Max

影／中壢車站清秀短褲妹乞討　家人5個字曝內情

女大生租房肉償！房東要求每月16次

更多

最夯影音

更多
青峰即興再創小吃版《青春住了誰》　楊丞琳狂被洗腦：我以後要怎麼唱啊

青峰即興再創小吃版《青春住了誰》　楊丞琳狂被洗腦：我以後要怎麼唱啊
楊丞琳小巨蛋開唱「從高台跌下來」　手腳都受傷：20年第一次意外

楊丞琳小巨蛋開唱「從高台跌下來」　手腳都受傷：20年第一次意外

爺等30天才辦「亡妻」除戶手續　靜靜面對離別、放下...故事藏洋蔥

爺等30天才辦「亡妻」除戶手續　靜靜面對離別、放下...故事藏洋蔥

父為教女兒「守信」碗粿虧本賣 顏清標霸氣買下160碗：我全包

父為教女兒「守信」碗粿虧本賣 顏清標霸氣買下160碗：我全包

高雄迴轉火鍋20多種食材任你選 288元吃到飽！創意搶攻冬季市場

高雄迴轉火鍋20多種食材任你選 288元吃到飽！創意搶攻冬季市場

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面