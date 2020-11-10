做鼻頭塑形！她醫美後驚見「耳朵缺一塊」...怒：連耳機都無法戴了

▲趙姓女子到醫美診所做整型，沒想到醫生把她的耳屏切除了。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

大陸一名31歲趙姓女子，為了讓自己外貌看起來更完美，於9月1日上午9時許，在醫美診所花了約5萬元（約台幣21萬元），進行鼻頭塑形以及手臂抽脂手術。但她卻在手術後的第4天發現，醫生竟在她麻醉昏迷時，將她的耳屏（耳垂軟骨上緣外側瓣狀結構）給切除了，讓她連耳機都沒辦法戴。

根據《澎湃新聞》報導，趙女接受媒體採訪時表示，自己是在術後第4天，偶然摸到自己右耳時感到缺了一塊，經與正常耳朵圖片比較後才發現，自己的右耳耳屏已被切除，只留下一道縫合的傷口，讓她相當震驚。趙女拍照後立即連絡醫美診所客服，「怎麼把我耳屏給我取了，我的天，我現在這裡都沒有耳屏了。」

▲耳朵缺了一塊。（圖／翻攝自澎湃新聞）

趙女表示，醫院客服當下回覆，「因為耳廓後方去耳軟骨容易造成耳朵萎縮，所以有經驗的醫生都會取耳屏位置的耳軟骨進行補充，量是根據基礎來定，恢復後一般不太看得出來。」但趙女在諮詢多間整形醫院醫師後得知，進行鼻頭塑形手術取耳屏軟骨填充是不正確的作法，加上她此前曾進行的鼻部整形手術，用的就是自己左耳耳後的軟骨，「耳後軟骨有利於生長，也不影響生理功能，且在耳後也比較隱蔽，不影響美觀。」

趙女說道，自己現在沒了右耳耳屏，不但無法戴耳機，髒東西也容易進到耳朵裡，為了不讓別人注意到自己的耳朵缺了一塊，現在她只能在左耳戴耳環，右耳則用頭髮遮住，避免被人發現自己耳朵的異狀。為了彌補自己受到的傷害，目前趙女除了要求院方須對手術缺陷給出合理解釋外，同時也要求醫院應全額退款和給出補償，「（醫院）應退手術費5萬，再賠償3-5萬，或是全額退款後，再另找專業的整形機構協助修復（耳朵）。」

對此，醫院則予以拒絕，趙女認為院方不只耳朵手術有問題，就連抽脂手術也未做到完美，遂和男友於上個月（10月）24日前往診所理論，雙方因認知不同產生肢體衝突，目前警方已介入處理。

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