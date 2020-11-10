國家預算養網軍　民調：7成民眾認違反行政中立「超過5成泛綠」

▲行政院幕僚製圖給側翼網軍。（圖／翻攝國民黨團記者會手板）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨10日公布最新民調，針對行政院遭爆使用國家預算使其幕僚在上班時間製作網軍圖片，匿名攻擊在野黨立委，則有高達7成民眾認為違反行政中立，其中受訪的泛綠民眾亦有55.9%同樣認同違反行政中立，其餘受訪民眾僅剩4%表示不同意見。

國民黨上午召開「蔡政府倒行逆施 行政院荒腔走板 全民認證！」記者會，由文傳會主委王育敏、副主委黃子哲、鄭照新共同主持，針對近期治安、政院網軍、疫苗等大眾關注之議題公布民調。

國民黨批評，蔡政府近期螺絲全鬆，除了遭爆行政院用人民納稅錢養網軍、治安會報等10餘項法定會議沒開等諸多違法怠惰事件頻出，民調結果更凸顯，蔡政府的荒腔走板就連泛綠民眾都看不下去。

國民黨指出，根據民調資料顯示，對於近期台南發生馬籍女大生被擄殺事件，認為臺灣治安環境比以前更差的民眾高達48.9%，認為更好的僅13.6%，兩者相差近四倍，在受訪的泛綠民眾中則有35.4%認為治安更壞。

國民黨表示，蘇貞昌院長一年不開治安會報，認為這些與民相關的會議都是不必要的，治安出事先找地方警察局長祭旗，但民眾的感受是最直接的。作為行政院長，對於民眾的疑慮與擔憂，不能再掩耳盜鈴、充耳不聞。

國民黨指出，其中對於蘇貞昌將不開治安會報推給疫情，更有高達68.9%的民眾表示不同意，表示同意的僅一成多。數字所顯現的只有蘇院長的謊言無用。國民黨強調，蘇院長如果還在用「防疫」為由，將不開法定會議解讀為以身作則，只會再次凸顯其面對自身怠忽職守徒有傲慢。

國民黨表示，蔡英文總統2016年就職典禮說「一個政府不能永遠在震驚，未來必須全力防止悲劇一再發生、強化台灣社會安全網」。2020年連任就職典禮更承諾未來4年要把社會安全網做得「更綿密」，然而民調結果顯示，有6成民眾已經對其「社會安全網」補破表現給予不及格評價。

針對先前台灣東洋公司取得德國疫苗的計畫跳票後，民眾對政府研發與取得新冠肺炎疫苗的信心，已經出現 「死亡交叉」，過去民調顯示有高達6至7成民眾，對政府協助業者研發或取得疫苗有信心，但隨著「東洋跳票」，僅剩3成左右民眾尚滿意，4成多民眾已不滿意。

國民黨表示，再多的宣傳廣告，也禁不起民進黨政府一再被揭穿跳票。隨著秋冬天氣轉冷，新冠病毒可能再次爆發大流行，境外移入病例有增無減，已有高達六成以上民眾擔憂臺灣可能爆發本土新冠肺炎傳染者。國民黨呼籲，政府應更積極協助業者研發疫苗以及取得國外的疫苗進口，為人民爭取時間、化解憂慮，並防止臺灣的經濟持續窒息。

國民黨表示，正反意見數據相差懸殊，更指出不分藍綠民眾皆無法容忍政府使用國家預算有黨務運營、網軍培育等行為；對於行政院不願道歉，甚至將該舉歸類為「即時新聞解釋」，有近7成民眾無法苟同，其中受訪的泛綠民眾更有過半同樣無法接受。

國民黨質疑蘇貞昌的行政院是不是「國政可停擺，但批鬥在野黨不能停」？呼籲蘇院長別再硬凹，既已違反行政中立與廉政倫理，法務部廉政署未主動立案調查更是包庇。

本民調作業是委託艾普羅行銷市場研究公司於11月5日至6日進行市話民調作業，於95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.2個百分點，有效樣本916人。