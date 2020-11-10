以色列挖出4枚神秘「千年金幣」！暗藏當時耶路撒冷政治動盪線索

▲最近出土的陶罐內藏有千年前的金幣。（圖／翻攝自以色列古物局（IAA）官方臉書）



記者崔子柔／綜合報導

以色列古物局（IAA）今日表示，耶路撒冷在進行電梯興建工程時，意外挖到一個小陶罐，裡頭裝了4枚純金硬幣，專家羅伯特·庫爾（Robert Kool）也透露，這最早可以追溯到西元940年代。

根據以色列古物局消息，上個月在進行電梯建造計畫時，古物局調查員發現了這個陶罐，幾周後由古物局長大衛（David Gellman）打開，「我非常吃驚、興奮，這是我考古生涯裡第一次發現黃金。」

羅伯特·庫爾表示，這4枚金幣可以看出1000年前耶路撒冷及周圍地區的政治動盪，追溯到西元940至970年代，當時遜尼派阿巴斯王朝哈里（Harni）將首都設在巴格達，他失去了對耶路撒冷的控制權，而其競爭對手是北非的什葉派法蒂米德王朝。

▲4枚金幣價值等同於當時普通勞工的4個月薪水。（圖／翻攝自以色列古物局（IAA）官方臉書）



羅伯特·庫爾也指出，這些金幣保存得相當精美，就算沒有經過清洗，也可以一眼辨識出來，「這是50年來第一次在耶路撒冷舊城區發現米德時期的金礦。」

羅伯特·庫爾表示，4個第納爾（貨幣單位）對當時較為窮困的人民來說是一筆不小的數目，「就等於下級官員的月薪，或是普通勞工4個月的薪水」