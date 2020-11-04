川普遭爆批准出售「非賣品」F-22戰機　維持以色列軍力優勢

▲川普遭爆批准出售「非賣品」F-22隱形戰機。（圖／翻攝自美國空軍官網）



記者林彥臣／綜合報導

美國總統川普在今年先後促進了多個阿拉伯國家與以色列的關係正常化，其中更以出售F-35隱形戰機為誘因，促使中東大國阿拉伯聯合大公國與以色列和解。對此有中東媒體爆料，川普為了維持以色列在中東的軍力優勢，已經批准出售美國的「非賣品」F-22隱形戰機。

▲F-22戰機是美國國會立法通過的非賣品，而且產線已在2011年停產。（圖／翻攝自美國空軍官網）



以色列時報（The Times of Israel）引述總部位於英國倫敦的沙烏地阿拉伯媒體報導《中東日報》（Asharq Al-Awsat newspaper reported）指出，不具名的特拉維夫（以色列首都）官員指出，美國國防部長艾斯培（Mark Esper）在訪問以色列時表示，川普已經批准對以色列出售F-22隱形戰機，以及精確制導彈藥。

但是要完成這項軍售案，還必須要經過美國國會廢除禁止出口F-22戰機的相關法律，眾議院於1998年就立法通過禁止出售的法律，當時擔心F-22戰機無與倫比的隱形技術，會因為軍售外流到中國或俄羅斯的手中，而且F-22戰機從2011年後就已經停產了。

▲以色列以前就多次跟美國要過F-22戰機。（圖／翻攝自美國空軍官網）



以色列過去多次向美國要求軍購F-22都遭到拒絕，但這次由於美國已經同意軍售F-35戰機給阿聯大公國，以色列的國防官員以維持地區軍力優勢為理由，再度提出要求。

▲包括柯林頓、小布希任內，也都面臨過F-22戰機出售的問題。（圖／翻攝自美國空軍官網）



事實上，川普也不是第一個被建議出售F-22戰機給以色列的總統，在柯林頓總統任內也有人提議過，不過在他2001年任期結束時，相關的決定權就交給繼任的小布希總統與國會手中。

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