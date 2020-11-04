　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

川普遭爆批准出售「非賣品」F-22戰機　維持以色列軍力優勢

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼F-22。（圖／翻攝自美國空軍官網）

▲川普遭爆批准出售「非賣品」F-22隱形戰機。（圖／翻攝自美國空軍官網）

記者林彥臣／綜合報導

美國總統川普在今年先後促進了多個阿拉伯國家與以色列的關係正常化，其中更以出售F-35隱形戰機為誘因，促使中東大國阿拉伯聯合大公國與以色列和解。對此有中東媒體爆料，川普為了維持以色列在中東的軍力優勢，已經批准出售美國的「非賣品」F-22隱形戰機。

▲▼F-22。（圖／翻攝自美國空軍官網）

▲F-22戰機是美國國會立法通過的非賣品，而且產線已在2011年停產。（圖／翻攝自美國空軍官網）

以色列時報（The Times of Israel）引述總部位於英國倫敦的沙烏地阿拉伯媒體報導《中東日報》（Asharq Al-Awsat newspaper reported）指出，不具名的特拉維夫（以色列首都）官員指出，美國國防部長艾斯培（Mark Esper）在訪問以色列時表示，川普已經批准對以色列出售F-22隱形戰機，以及精確制導彈藥。

但是要完成這項軍售案，還必須要經過美國國會廢除禁止出口F-22戰機的相關法律，眾議院於1998年就立法通過禁止出售的法律，當時擔心F-22戰機無與倫比的隱形技術，會因為軍售外流到中國或俄羅斯的手中，而且F-22戰機從2011年後就已經停產了。

▲▼F-22,KC-135空中加油機。（圖／翻攝自美國空軍官網）

▲以色列以前就多次跟美國要過F-22戰機。（圖／翻攝自美國空軍官網）

以色列過去多次向美國要求軍購F-22都遭到拒絕，但這次由於美國已經同意軍售F-35戰機給阿聯大公國，以色列的國防官員以維持地區軍力優勢為理由，再度提出要求。

▲▼F-22。（圖／翻攝自美國空軍官網）

▲包括柯林頓、小布希任內，也都面臨過F-22戰機出售的問題。（圖／翻攝自美國空軍官網）

事實上，川普也不是第一個被建議出售F-22戰機給以色列的總統，在柯林頓總統任內也有人提議過，不過在他2001年任期結束時，相關的決定權就交給繼任的小布希總統與國會手中。

►粉絲一用6年沒變心

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
搖擺州喜訊頻傳　川普有自信大贏：我會拿306票以上！
快訊／拜登翻盤！奪科羅拉多州9票　131：124領先川普
快訊／拜登拿華盛頓特區！　川普124：122微幅領先
快訊／川普再奪5州鐵票！　124：114領先拜登10票
快訊／拜登奪回主場！紐約州29票全拿　114：101領先川普
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

解放軍訓練神秘弩弓手　400米無聲射擊「一箭斃命」

國防部將軍「把官兵當家僕」　派遣3士官兵供愛妻使喚！自認合情合理

川普遭爆批准出售「非賣品」F-22戰機　維持以色列軍力優勢

美日印澳「美國大選日」聯合軍演　中國外交部：希望有利於和平

陸海警船航行釣魚台海域　今年達283天創紀錄

日本防中國北韓飛彈威脅　新型神盾艦增至9000噸排水量

美將售台4架MQ-9「死神」無人機　金額171億元！進最後批准階段

印太地區爆發「軍購熱潮」　都和美國一項戰略方針有關

俄羅斯「核盾牌」研發者：核武是人類的福利　75年沒有世界性戰爭

美日印澳「馬拉巴爾」四國軍演　美國大選投票日舉行！

殘殺長榮女大生...梁育誌父母道歉　發聲明：兒子以命償命還你們公道

郭書瑤.禾浩辰戲水「一把舉入池」　討「愛的抱抱」...真的被電到了！

騎士違停人行道被警察抓包開單 領罰「騎走」竟GET 3張新罰單

寵物店住2天！柯基以為被棄養 牠「眼全哭紅」塞爸懷裡討抱抱

英國人挑戰魏德聖童年蛇湯補品 超詭異黑色汁液...他一喝秒變臉

同學換學士服「提前陪鍾女畢業」　變態魔今將安排身心科醫師會診

徐智慧一起床消浮腫「狂做翻滾運動」　挑戰性感舞蹈..結果超落漆XD

女子剛入座點菜...下秒重摔昏迷　路過消防員+護理師合力CPR救命

白骨桶屍案逆轉？家屬出面澄清　悔過信曝...死者爸：兒不是小王

婦深夜搭捷運「突昏倒」頭撞石椅 休假警一秒衝上幫CPR！救回一命

解放軍訓練神秘弩弓手　400米無聲射擊「一箭斃命」

國防部將軍「把官兵當家僕」　派遣3士官兵供愛妻使喚！自認合情合理

川普遭爆批准出售「非賣品」F-22戰機　維持以色列軍力優勢

美日印澳「美國大選日」聯合軍演　中國外交部：希望有利於和平

陸海警船航行釣魚台海域　今年達283天創紀錄

日本防中國北韓飛彈威脅　新型神盾艦增至9000噸排水量

美將售台4架MQ-9「死神」無人機　金額171億元！進最後批准階段

印太地區爆發「軍購熱潮」　都和美國一項戰略方針有關

俄羅斯「核盾牌」研發者：核武是人類的福利　75年沒有世界性戰爭

美日印澳「馬拉巴爾」四國軍演　美國大選投票日舉行！

台灣大賽／統一前3戰拿6分　隊史27年來最少得分紀錄

躺加護病房嗆護理師「要找立委弄倒醫院」　教職員30年清白秒崩壞

追前男友千萬債務做炸彈「炸壞蛋蛋」　賠1800萬判7年半定讞

福特Kuga PHEV全球召回2.7萬台　主因在於電池「受污染」？

澄清圖卡是供黨團立委對外說明使用　政院：未給網軍帶風向

南韓邊境發現「不明人士」越境　軍方發「珍島犬一級」警報

參加同志大遊行遭女韓粉貼文「一副g八臉」　黃捷蒐證提告

美妝雙11超狂優惠！ NARS滿額送高潮腮紅　韓國神仙水最低47折

單點超長熱狗！男店員騷擾「齁~想做什麼」她氣炸…店員下場曝光

工作打給助理「妳會來吧？」　周杰倫只收到一句話冒問號：該換了嗎

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

軍武熱門新聞

後指部少將參謀長派下屬接送妻兒　士官兵淪長工

中東媒體：川普批准出售F-22戰機給以色列

美日印澳軍演　中國外交部：希望有利和平

美將售台灣4架MQ-9無人機　裝置偵察設備

日本新型神盾艦排水量增至9000噸

國軍偽裝車照片爆紅　眾網看傻眼

俄「核盾牌」研發者：核武是人類福利

前情報官員揭開戰2徵兆　驚曝「這情形最慘」

解放軍大型隱身無人機「翼龍10」亮相

東南亞海盜都怕他！　台餐廳老闆轉行賣軍火揭血腥內幕

潛艦國造延後動工？　海軍斥假消息

本來要賣給土耳其！美國出售20架F-35給希臘

中國如何制裁美軍火商？專家：打蛇打七寸

瑞士與美國談判把「F-5戰機」賣回去

更多熱門

相關新聞

川普：我能拿下306張選舉人票

川普：我能拿下306張選舉人票

美國總統川普3日預測，他在此次大選中有望拿下306張選舉人票，超過他上次大選的得票數贏得勝選，順利連任第二任期。但川普仍強調，他不會過早宣布勝選，並稱他在此事上沒有理由「耍花樣」。

川普：我勝選的機會很大，感覺很棒

川普：我勝選的機會很大，感覺很棒

俄勒岡州超前部署　宣布緊急狀態

俄勒岡州超前部署　宣布緊急狀態

美國總統候選人其實有「4個人」

美國總統候選人其實有「4個人」

王力宏登CNN「同框」川普　一看標題險噴飯...真相曝光超傻眼

王力宏登CNN「同框」川普　一看標題險噴飯...真相曝光超傻眼

關鍵字：

川普以色列F-22隱形戰機F-35北美要聞軍武國際軍武

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 丁小芹 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

梁靜茹離婚1年愛上「霸氣總裁」路邊激吻

她爽嫁上海富二代！3月後死無全屍

更／拜登翻盤131：124　領先川普

即／「搖擺」佛州翻盤　川普101：85大贏拜登

2盒499！口罩降價比實名制還便宜

地上發票能撿嗎？　嚴重後果曝光

即／拜登85：72翻盤川普！

友曾勸熊熊「不想拍就別勉強」！

高國華偷帶濃妝妹回家過夜！

快訊／川普8票領先拜登！這2州率先開票

拿外送少1隻貓！電梯門開險嚇哭

朴智宣「皮膚病惡化」痛苦輕生

幫罔腰道歉賠償反被嗆！鳳梨怒爆粗口：妳真的不知悔改

勞保付一輩子可能一場空　3種人領不到老年給付退休金　

聚會追憶小鬼　阿喜當街失控狂吐

更多

最夯影音

更多
殘殺長榮女大生...梁育誌父母道歉　發聲明：兒子以命償命還你們公道

殘殺長榮女大生...梁育誌父母道歉　發聲明：兒子以命償命還你們公道
郭書瑤.禾浩辰戲水「一把舉入池」　討「愛的抱抱」...真的被電到了！

郭書瑤.禾浩辰戲水「一把舉入池」　討「愛的抱抱」...真的被電到了！

騎士違停人行道被警察抓包開單 領罰「騎走」竟GET 3張新罰單

騎士違停人行道被警察抓包開單 領罰「騎走」竟GET 3張新罰單

寵物店住2天！柯基以為被棄養 牠「眼全哭紅」塞爸懷裡討抱抱

寵物店住2天！柯基以為被棄養 牠「眼全哭紅」塞爸懷裡討抱抱

英國人挑戰魏德聖童年蛇湯補品 超詭異黑色汁液...他一喝秒變臉

英國人挑戰魏德聖童年蛇湯補品 超詭異黑色汁液...他一喝秒變臉

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面