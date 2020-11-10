中壢「清秀短褲妹」行乞日收2000元　改口正在找工作：目標500萬

▲中壢短褲妹。（圖／記者黃宥寧攝）



記者崔子柔、黃宥寧／綜合報導

桃園市中壢火車站一位在行乞的「清秀短褲妹」日前在網路上火紅，《ETtoday新聞雲》記者也採訪到這名24歲的沈女，她透露，目標是以行乞存到500萬，但最近漸漸覺得乞丐收入不穩，有時候一天只進帳200元，並翻開手機的求職內容，稱自己有在找別的工作。

沈女表示，她休學之後就透過就業服務中心接洽，到新北市做包裝手工，但沒多久就被開除了，陸陸續續換了10幾份工作，大部分老闆都認為她動作太慢將她解雇，回家後覺得悶悶的，才有「乾脆當乞丐」的念頭。

沈女透露，車站附近的店家都對她很友善，她遇到比較好的路人時，甚至還可以「指定點餐」，但沈女也表示，最近覺得當乞丐收入不太穩定、工時長，有點不划算。

▲沈女在社團「中壢區找工作跨加啦」尋找職缺。（圖／記者黃宥寧攝）



沈女表示，行乞的這一年多下來，她每天從中午11點待到晚上約11點，工時長達12小時，好的時候一天可以有2000元收入，最糟也有只拿到200元過，而且現在在外面租一間6000元的套房，有時吃飯錢都不太夠，更不可能存下來，所以最近也在找別的工作。

▼沈女曾透露目標是存到500萬元。（圖／記者黃宥寧攝）

