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蔡英文發推特被酸宣傳把戲？　她：馬克宏、梅克爾、江啟臣也是？

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▲▼總統蔡英文透過推特恭賀拜登當選。（圖／蔡英文推特）

▲總統蔡英文透過推特恭賀拜登當選。（圖／蔡英文推特）

記者陶本和／台北報導

美國總統大選結束，由民主黨候選人拜登（Joe Biden）勝出，總統蔡英文則透過推特向拜登表達祝賀之意；但中華戰略學會研究員張競批評，推特不是賀電。對此，民進黨國際部副主任謝佩芬9日表示，不懂裝懂才可怕，她更列出一整排國家領導人，甚至連國民黨主席江啟臣，都是透過推特祝賀拜登。

謝佩芬表示，拜登確定當選美國總統後，重要民主國家如加拿大、英國、德國、法國、日本、韓國、印度、澳洲、以色列等，都在第一時間用推特恭賀拜登；而蔡英文也是，她還特別轉發今年1月，拜登祝賀她連任的推文表示，「現在輪到我祝賀拜登與賀錦麗當選總統和副總統」。

謝佩芬指出，在民主國家，推特早已成為重要的外交工具與平台，然而台灣所謂戰略專家張競說，蔡英文的推文不過是搞對內宣傳把戲，「到底是張競與當代的溝通工具脫鉤，不懂 #推特外交 的重要和靈活？還是強生、梅克爾、馬克宏、杜魯多、菅義偉、文在寅、莫迪，甚至國民黨主席江啟臣，也都是在搞對內宣傳把戲？」

謝佩芬說，事實上張競不經查證就指控的行為，已經不是新聞，2018年8月蔡英文過境美國時，在美國前總統雷根圖書館發表公開演說，引用雷根的金句「任何事情都可以談，除了我們的自由及未來，是不能被妥協的」（everything was negotiable except two things: our freedom and our future）時，張競就恣意指責總統「錯引」。

謝佩芬說，當時總統府澄清之後，張競卻反而批評蔡英文的幕僚「氣急敗壞惡言叫陣」，「我寧可相信，張競只是不熟悉民主國家通用的社群如Twitter和Google。畢竟，如果真如張競所說，蔡英文祝賀拜登的起手式「不太妙」，那麼世界各國領導人，豈不也都要剉咧等呢？」

▼民進黨國際部副主任謝佩芬。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼民進黨發言人謝佩芬。（圖／記者陳家祥攝）

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