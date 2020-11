蔡英文發推特被酸宣傳把戲？　她：馬克宏、梅克爾、江啟臣也是？

▲總統蔡英文透過推特恭賀拜登當選。(圖/蔡英文推特)



記者陶本和/台北報導

美國總統大選結束,由民主黨候選人拜登(Joe Biden)勝出,總統蔡英文則透過推特向拜登表達祝賀之意;但中華戰略學會研究員張競批評,推特不是賀電。對此,民進黨國際部副主任謝佩芬9日表示,不懂裝懂才可怕,她更列出一整排國家領導人,甚至連國民黨主席江啟臣,都是透過推特祝賀拜登。

謝佩芬表示,拜登確定當選美國總統後,重要民主國家如加拿大、英國、德國、法國、日本、韓國、印度、澳洲、以色列等,都在第一時間用推特恭賀拜登;而蔡英文也是,她還特別轉發今年1月,拜登祝賀她連任的推文表示,「現在輪到我祝賀拜登與賀錦麗當選總統和副總統」。

謝佩芬指出,在民主國家,推特早已成為重要的外交工具與平台,然而台灣所謂戰略專家張競說,蔡英文的推文不過是搞對內宣傳把戲,「到底是張競與當代的溝通工具脫鉤,不懂 #推特外交 的重要和靈活?還是強生、梅克爾、馬克宏、杜魯多、菅義偉、文在寅、莫迪,甚至國民黨主席江啟臣,也都是在搞對內宣傳把戲?」

謝佩芬說,事實上張競不經查證就指控的行為,已經不是新聞,2018年8月蔡英文過境美國時,在美國前總統雷根圖書館發表公開演說,引用雷根的金句「任何事情都可以談,除了我們的自由及未來,是不能被妥協的」(everything was negotiable except two things: our freedom and our future)時,張競就恣意指責總統「錯引」。

謝佩芬說,當時總統府澄清之後,張競卻反而批評蔡英文的幕僚「氣急敗壞惡言叫陣」,「我寧可相信,張競只是不熟悉民主國家通用的社群如Twitter和Google。畢竟,如果真如張競所說,蔡英文祝賀拜登的起手式「不太妙」,那麼世界各國領導人,豈不也都要剉咧等呢?」

▼民進黨國際部副主任謝佩芬。(圖/記者陳家祥攝)