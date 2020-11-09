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「謝長廷逼死蘇啟誠」一句話挨告　羅智強要謝到庭對質

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記者羅志華／台北報導

前駐大阪辦事處處長蘇啟誠於2018年9月間，疑因不堪關西機場風波輿論輕生，北市議員事後在臉書評論，「是民進黨和謝長廷逼死蘇啟誠」，讓謝長廷不滿提告，求償100萬元；北院9日開庭，羅智強表示，2018年事件當下，輿論本都壓在謝長廷身上，不料他一句「大阪不歸我管」，讓綠營網軍、輿論轉攻擊蘇啟誠，最終引發悲劇，要求傳謝長廷到庭對質。

▲羅智強因評論大阪事件，遭謝長廷提告求償百萬 。（圖／記者羅志華攝）

▲羅智強批「謝長廷逼死蘇啟誠」，遭提告求償百萬，要求謝長廷到法院對質 。（圖／記者羅志華攝）

羅智強表示，蘇啟誠遺孀指蘇啟誠輕生，是由於上級壓力，並非假新聞所導致「不想被羞辱，以死明志」，但謝長廷仍咬定蘇啟誠是受假新聞影響，而後續不僅監察院報告，明指謝長廷與此事有因果關係，就連外交部長吳釗燮，也說謝長廷對大阪辦事處有指揮、監督責任，完全打臉謝長廷那句「大阪辦事處不歸我管，大阪有錯，大阪就要道歉」，認為他的發文，全都是經參考新聞、查證後的合理評論。

謝長廷委任律師表示，羅智強的言論，已超過合理評論範圍，而是指控謝長廷「逼死」蘇啟誠，且蘇啟誠遺孀的發表中，完全沒講到「謝長廷」害死蘇啟誠，監察院調查報告，則是在羅智強一路批評後，直到2019年5月才做成，狠酸羅智強在庭上，把後來的東西，講作前面批評的根據，難道是「神預測」嗎，並認為羅智強身為被告，應證明自己言論沒有惡意，怎麼會找謝長廷來作證，反要求訊問羅智強，以釐清他評論時的根據，本案將於2021年1月5日續審。

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