目睹老公與人妻上摩鐵！她門外抓姦「慘摔跤」　偷吃2人秒加速逃

▲黃姓男子背著老婆偷吃人妻，2人開心吃完秋蟹後直奔摩鐵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／新北報導

已婚34年的黃姓男子與人妻蔡姓女子偷偷交往，2人時常單獨出遊並出入各地旅館。黃妻知情後決定跟蹤逮人，不料一次她在摩鐵外欲攔車抓姦時卻不慎慘摔，且老公見她跌倒不上前攙扶就算了，還趁機帶小三開車加速逃走。黃妻一氣之下告上法院，新北地院近日審結，判蔡女須賠償正宮10萬元。可上訴。

蔡女明明已有家庭還是3個小孩的媽，卻長期與人夫黃男交往，2人除了以手機互傳曖昧訊息外，也時常私約旅行各地景點，並出入當地摩鐵。黃妻2018年8月23日傍晚7點許，親眼目睹蔡女坐在車上，與黃男完事欲離開摩鐵，不過正當她要衝上前攔車逮人時，自己一個不小心摔倒在地，左腳膝蓋因此受傷，而此時老公與小三也趁機加速倉皇逃走。

同年11月間，黃男與蔡女又再次相約出遊，2人這次前去新北萬里吃完秋蟹後，馬上直奔摩鐵激戰，下午蔡女再默默回到板橋某火鍋店上班。黃妻因不滿蔡女一再越界，2019年間某日怒衝至蔡女上班地點，警告蔡女禁止再跟她老公有不倫行為，不過雙方最終談判破裂、甚至發生嚴重拉扯，鬧到警察都到場處理。

外遇情況一路延燒到今年，黃妻因認為蔡女囂張行為已經影響她家庭經濟、生活品質和安寧，甚至影響她個人精神及身體健康，不得已的情況下決定提告，向小三求償80萬元精神損失。

法庭上蔡女否認偷吃，但新北地院勘驗偷吃2人的對話紀錄後，發現黃男曾傳訊蔡女「親愛的，就是想妳、愛妳」等語，認定2人確實有超乎一般正常男女朋友往來的關係，審結衡量雙方財力，判蔡女須賠償黃妻10萬元。全案仍可上訴。

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