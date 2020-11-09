公視董監事審查會議5人缺席　「人數過半」會議仍可進行

▲公視第7屆董監事遴選，今（9）日召開審查會議。（圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／台北報導

公視第7屆董監事遴選，今（9）日召開審查會議，由立法院各黨團推舉審查委員，不過外傳國民黨團5位全數請假不出席，可能造成流會，根據議事原則，只要有2分之1以上人員出席即可開會，因此審查會議將進行。

公共電視第6屆董事會於108年9月25日任滿，行政院前於108年9月2日提名21位董事與5位監事候選人，9月9日由立法院各黨團推薦代表所召開的的審查會議中，僅同意通過7位董事及1位監事，人數尚不足以組成董事會。

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因此文化部於11月4日再公布第7屆董監事遴選名單，14名董事候選人包括：王亞維、王俊博、杜奕瑾、周奕成、施振榮、洪馨蘭、高志尚、唐美雲、孫嘉穗、陳翠蓮、張錦華、聞天祥、劉昌德及謝金河；其中，唐美雲及施振榮為現任董事。監事方面，則再提名王毓莉、張玉佩、高文宏及蔡惠卿等4人，其中張玉佩為第6屆董事，本次則提名為監事候選人。

依據公共電視法第13條規定，公視基金會設董事會，由董事17人到21人組織；公共電視法第21條指出，公視基金會應設監事會，設置監事3至5人，並互選1人為常務監事。因此在審查會議，至少要從14名新提的董事候選人及4名監事候選人當中，選出10名董事及2名監事，第7屆公視董事會才能正式組成。

然而公視董監事審查採「4分之3委員同意」才算通過的高門檻，如今國民黨團5名審查委員不出席。占全體委員三分之一，是否等於否決，此爭議將交由今日的審議委員會決定。

更新：會議進行約10分鐘直播即中斷，文化部表示已處理中，並於11時30分召開記者會，由文化部長李永得說明會議結果。