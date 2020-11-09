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因應遠距工作　威聯通推QuCPE網通虛擬化設備

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▲▼威聯通推QuCPE網通虛擬化設備，搭載Intel Xeon、Intel Core、Intel Pentium處理器。（圖／業者提供）

▲威聯通推出QuCPE網通虛擬化終端設備，降低業者IT維運成本。（圖／威聯通提供）

記者周康玉／台北報導

隨著遠距工作及多分點商業型態（multi-site operations）興起，新創公司威聯通（QNAPR Systems）推出QuCPE網通虛擬化終端設備，降低業者IT維運成本，此系列搭載Intel Xeon、Intel Core、Intel Pentium處理器，並支援英特爾的硬體網路加速技術（QuickAssist Technology,QAT）。

藉由Intel QAT，QuCPE系列能夠增加30％的效能，同時強化資料保護能力。當安裝具備SR-IOV相容能力的PCIe網路介面卡時，實體網路卡的頻寬資源能夠直接分配給虛擬機，確保虛擬機網路效率。
QuCPE網通虛擬化終端設備可協助快速打造大規模的分散式團隊（distributed workforce）網路架構。

此外，QuCPE網通虛擬化終端設備提供專屬的AMIZ Marketplace平台，未來將允許申請上架自行開發的VNF與應用程式，更規劃提供完善的授權收費及金流服務。

位於美國的一家客服中心透過部署QuCPE，成功為9000位分散世界各地的客服人員建立網路服務。搭配雲端中控平台AMIZ Cloud，客服系統不僅能以虛擬機方式部署並於遠端多分點存取，總部IT人員也能集中管理所有終端網路設備及遠端排除故障。

另一案例則是一家香港電信商 (ISP) 在其機房部署QuCPE，提供企業客戶多樣化、隨選即用的虛擬化網路功能服務(VNF)服務。有別於以往需要在客戶端部署實體網路設備，現在電信商只要透過 AMIZ Cloud 雲端平台連線至核心網路，即可啟用VNF。有了AMIZ Cloud，達到真正的零接觸部署 （Zero Touch Provisioning）。

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