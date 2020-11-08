木棉花爆熱議！動漫粉連喊讚...「這點」佛心炸：甚至沒廣告

▲「木棉花國際」是知名的動畫代理行銷公司。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

日本動畫電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》已經在台上映，網紅鍾明軒先前在YouTube上傳影片，踢爆代理商木棉花高層以政治立場為由，將他原先受邀的配音角色直接換人。消息傳出後，木棉花就在PTT上爆熱議，其中還有網友好奇，「一般人對木棉花的印象是什麼？」

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「一般人對木棉花的印象是什麼」為題丟出討論，「木棉花國際」是在台灣成立的動畫代理行銷公司，在他的印象中，有許多動畫、卡通都是由其引進，且還致力於開發各種周邊產品，讓動漫迷能大飽眼福；而原PO也順道詢問，「一般人對木棉花的印象是什麼？有沒有相關的八卦？」

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▲原PO好奇詢問，大家對「木棉花國際」的印象是什麼？（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友紛紛留言回應，「至少是正派經營」、「常有不間斷直播」、「只知道YouTube頻道有很多影片看」、「感嘆木棉花、讚嘆木棉花」、「只要是動漫圈的都知道，就動漫代理商呀」、「最近看烘焙王懷念一下，還不錯」、「很努力的公司」、「動畫超多」。

此外，也有許多網友覺得「木棉花國際」根本佛心來著，「佛心公司」、「其實蠻有良心的，所有有代理的動畫都免費看」、「很多版權的動畫免費看，佛心公司」、「有免費的動畫可以看，佛心公司」、「算很佛心，YT很多動畫可以看」、「印象不錯的公司，YouTube還有免費的動畫可以看」、「佛心，真心不騙」、「我就一句，YouTube免費線上直播，中間沒廣告，真佛心公司」。