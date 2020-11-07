北京五年內不想打仗　陸學者：藉「十四五」經濟統戰

▲中共五中全會。（圖／新華網）

文／中央社記者邱國強北京7日電

針對中共19屆五中全會通過「十四五規劃和2035年遠景目標」中的對台方針，中國學者鄧聿文分析，透過表述，中共已確立未來5年的對台方針─經濟整合加武力威懾，但不至於武統。

德國之聲（Deutsche Welle）報導，鄧聿文認為，從「十四五規劃」涉台表述的要點，在於「兩岸融合發展」，重點在經濟方面，但其實就是「經濟統戰」。

鄧聿文指出，中國的政治制度被台灣排斥，文化也不被大多數台灣民眾、特別是年輕一代認同。兩岸要融合發展，中國只能從經濟上著手。雖然民進黨政府在經濟上竭力去中國化，但兩岸經濟現實及中國經濟對台灣的輻射力，使台灣經濟很難擺脫中國的吸力，使中國藉經濟融合台灣相對容易。

他認為，從兩岸經濟合作架構協議（ECFA）滿10年但中方並未中止可看出，中國經濟統戰的目的不僅在拉攏台灣民心，也是用惠台措施和大幅讓利保持對台灣的影響力。因為這是中共目前唯一能深入台灣內部、保住兩岸不脫鉤的辦法。

鄧聿文表示，從中共總書記習近平對「十四五規劃」的說明看出，和平與發展是中國需要的地緣政治環境及方針，加上美中全面對抗不會因為美國總統選舉而改變，這表明習近平主觀上至少在5年內不想打仗，以免失去和平與發展。

▲「十四五」提出「內外雙循環」新發展格局。（圖／新華社）

他分析，兩岸和平統一暫時沒有可能性，台灣即使不挑釁中國，也不會試著去接近中國。這使得用經濟整合台灣，讓台灣經濟無法脫離中國成為現實選擇，也大概是習近平的想法。

鄧聿文因此研判，未來5年兩岸大體上仍將處於「冷和平」狀態。只要台灣不挑釁中國，不在獨立的路上走得太急太遠，武統排除在中國未來5年的對台任務之外，「大概率不會武統」台灣。

但他研判，中國不急著武統，卻不會放棄武力威脅台灣，以阻止台灣進一步獨立的傾向。因此，目前中共軍機每天擾台的架勢，未來5年應會成為常態。這是因為，中國即使能用經濟整合台灣，台灣人心也無法和中國融合。

鄧聿文表示，在美中對抗的大背景下，只要中國的外部環境出現不利，為防止台灣隨時藉此尋求法理獨立，中國只能用武力威懾加以避免。那麼，以經濟整合為主，武力威懾為輔，將形成中國新的對台方針。