影片曝光！白宮幕僚長染疫　3天前競選夜和「川普兒女」離超近

記者張方瑀/綜合外電報導

根據《彭博社》最新消息,川普的白宮幕僚長梅多斯(Mark Meadows)確診新冠肺炎。另據該社記者透露,目前至少還有另外4名幕僚確診。推特曝光的影片顯示,梅多斯在選舉日當晚和川普的兩個兒子、第一千金伊凡卡共同出席了活動,而全部的人都沒有佩戴口罩。

▲白宮幕僚長梅多斯(Mark Meadows)。(圖/路透)



報導引述消息人士說法指出,梅多斯在大選日過後,向親近顧問透露確診消息。但是,目前仍不清楚他何時得知染疫,或者是否出現症狀;梅多斯與白宮發言人目前尚未對此回應。《彭博社》指出,至少還有其他4名白宮工作人員確診,還有共和黨搖擺州競選主任特雷納(Nick Trainor)也證實染疫。

