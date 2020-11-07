影片曝光！白宮幕僚長染疫　3天前競選夜和「川普兒女」離超近

記者張方瑀／綜合外電報導

根據《彭博社》最新消息，川普的白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）確診新冠肺炎。另據該社記者透露，目前至少還有另外4名幕僚確診。推特曝光的影片顯示，梅多斯在選舉日當晚和川普的兩個兒子、第一千金伊凡卡共同出席了活動，而全部的人都沒有佩戴口罩。

▲白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）。（圖／路透）



報導引述消息人士說法指出，梅多斯在大選日過後，向親近顧問透露確診消息。但是，目前仍不清楚他何時得知染疫，或者是否出現症狀；梅多斯與白宮發言人目前尚未對此回應。《彭博社》指出，至少還有其他4名白宮工作人員確診，還有共和黨搖擺州競選主任特雷納（Nick Trainor）也證實染疫。

Here's the clip of Meadows on Election Night: pic.twitter.com/LYcMwkN9nJ — The Recount (@therecount) November 7, 2020

#BREAKING: President Trump praises the "young, attractive people" of the RNC Annex in Arlington, VA, on #ElectionDay. pic.twitter.com/9XmrMxJz8C — The Hill (@thehill) November 3, 2020

消息曝光後，推特上也曝光一段選舉日當晚的影片，只見梅多斯和川普長子、次子、女兒伊凡卡共同出席活動，幾個人距離相當近，且沒有任何人配戴口罩；另一段影片也指出，梅多斯4日和川普一起拜訪佛州競選總部，當時他們也都沒戴口罩。

根據約翰霍普金斯大學統計，美國6日新增12萬7000多人確診新冠肺炎（COVID-19），連續第3天創新高；共新增1149人病歿，是連續第4天新增超過1000起死亡病例。

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