▲美國共和黨總統候選人川普。(圖/路透)

記者趙蔡州/綜合報導

美國共和黨總統候選人川普7日在推特表示,他將於7日上午11時(美國時間)在賓州費城的四季酒店舉行律師發布會。川普稍早也在推特連續發文,表示有數以萬計的選票在3日(選舉日)晚間8時以後被違法收下,「這些選票輕易地改變了賓州和其他一些州的選舉結果。」

川普在推特表示,有許多地區的計票過程被違法禁止監督,也因此改變很多州的選舉結果,當然就包含賓夕法尼亞州,每個人都認為他會輕鬆贏下該州,沒想到大幅度領先的優勢突然消失,「沒有任何人被允許待在計票室,如此長的時間內,那裡究竟發生了什麼。」

Big press conference today in Philadelphia at Four Seasons Total Landscaping — 11:30am!