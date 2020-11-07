獨／極速刷卡畫面曝！高屏橋成搏命賽道...死神式狂飆秒鑽車縫

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名陳姓駕駛在行經高屏橋的時候，遭到一輛白色轎車快速超車，不過這台白色轎車更誇張的是竟然在內側跟中間車道都有車的情況下，在兩車縫剩不到一個車身寬的距離，「照常刷卡」，讓陳姓駕駛直呼根本就是不要命，而且最扯的事，就是整個違規過程當中，旁邊就有警察。

▲一輛白色轎車在2車縫當中「快速刷卡」，後方駕駛嚇慘 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳姓駕駛在6日的時候，開車經過高屏大橋，結果沒想到遇上了一輛白色轎車，這台車的駕駛根本就是不要命，車速不但快，甚至就在內側跟中間車道都有車輛併行的情況下，硬是從兩車中間「快速刷卡」，這讓陳姓駕駛相當生氣，不但表示要進行檢舉之外，還把整段影片放到自己臉書表示：「開車可以誇張一點，我很少檢舉的，你這樣的競速行為我一定檢舉，差點被收掉。還有...警察沒看到嗎？」

▲一輛白色轎車在2車縫當中「快速刷卡」，後方駕駛嚇慘 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

仔細看看影片，原來就在這台白色轎車進行「刷卡」的同時，旁邊就有一台警車以及警察，不知道是不是剛好在進行勤務，所以對於白色轎車的違規行為，並沒有進一步的動作，不過現在陳姓駕駛已經提供影片，送到監理單位來檢舉。

▲一輛白色轎車在2車縫當中「快速刷卡」，旁邊剛好有警車經過 。（圖／記者吳奕靖翻攝）