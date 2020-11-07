　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

罹癌「白髮男」遭壓入長江浸泡治病　網傻：這不是恆河

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼湖北一名男子被壓進長江，外傳是為了治療肺癌。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲湖北一名男子被帶到長江浸泡，外傳是為了治療肺癌。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸湖北省宜昌市出現詭異一幕，一名白髮男子被兩名身穿白袍的男子從救護車上抱下，然後直接進到長江裡，曝光的畫面甚至可以看到，男子整個「」人被壓進水裡，之後才又被抬上擔架，送進救護車。據爆料的媒體指出，白髮男子疑似肺癌晚期，兩人將他泡進長江裡是為了治病。

整起事件發生在11月4日，據《澎湃》新聞報導，這名男子年約50多歲，疑似是肺癌晚期，不過，兩名身穿白袍的男子並非醫療從業人員。

畫面顯示，事發當天，兩名男子分工合作，一人背著白髮男子，一人在一旁攙扶，三人就這樣從岸邊走進長江水裡，調整好方向後，其中一名男子便將兩人壓進水中，之後，就拿出毛巾，替白髮男子擦臉。

▲▼湖北一名男子被壓進長江，外傳是為了治療肺癌。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲男子泡完長江水後，隨即被送上救護車。（圖／翻攝澎湃新聞）

畫面的最後，這名白髮男子被抬上擔架，送進救護車離開現場。《楚天都市報》報導，兩名男子帶著白髮男子浸泡長江水是為了治病。

儘管媒體對此事沒有進一步報導，但已經引起大陸網友討論，有人質疑「白大褂非醫生的話，那出了事誰負責？」、也有人認為「估計是最後的希望了！河神保佑，希望能幫他洗去病痛！」，甚至有人說「這是長江不是恆河」，顯然對此行為感到不可思議，

 

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
美國通訊投票爭議多！　他大讚台灣投票「這1點」：贏過全世界
他逛全聯驚見「稀有神級口罩」藏貨架　竟比實名制便宜！
男友傳自拍照報備　墨鏡反射白皙美腿…她綠爆
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

遺產4棟房全給「外人」！　女兒怒告照顧父母20年女工

6旬翁按摩店激戰！下秒「極樂馬上風」爽死她身上　現場影片瘋傳

iPhone 13出貨量將贏iPhone 12　分析師曝光三大原因

廣州動物園老虎「爆瘦S腰」猛吃草！　官方回應：天生瘦小

為吃魚！4奇葩男將16瓶「芬普尼」倒入河　22萬條魚當場暴斃

罹癌「白髮男」遭壓入長江浸泡治病　網傻：這不是恆河

美駐北京使館：共和、 民主兩黨普遍支持當前對中政策

北京3天會見6部委！　林鄭月娥轉訪廣州、深圳　

未婚夫就站面前！女子遭變態父扒光衣服...爆出悲慘遭遇

男30樓跳下！砸中外送員「2人慘死」　網怒：找個沒人地方好嗎

青峰即興再創小吃版《青春住了誰》　楊丞琳狂被洗腦：我以後要怎麼唱啊

楊丞琳小巨蛋開唱「從高台跌下來」　手腳都受傷：20年第一次意外

爺等30天才辦「亡妻」除戶手續　靜靜面對離別、放下...故事藏洋蔥

父為教女兒「守信」碗粿虧本賣 顏清標霸氣買下160碗：我全包

高雄迴轉火鍋20多種食材任你選 288元吃到飽！創意搶攻冬季市場

他痛下決心清洗「陳年小被被」！臉盆瞬間變土色：水髒到能寫書法

Lovelyz美珠瘋跳BTS《I NEED U》　綜藝感太圈粉...姜虎東：很想要這位朋友！

周興哲深情自彈自唱《刻在我心底的名字》　粉絲敲碗完整版…真的來了！

金架歹夾！史上最難夾抓物機 連保夾達人都夾到懷疑人生

謊話連篇！計算合法票將輕鬆贏　美國3媒體「受夠了」中斷川普直播

遺產4棟房全給「外人」！　女兒怒告照顧父母20年女工

6旬翁按摩店激戰！下秒「極樂馬上風」爽死她身上　現場影片瘋傳

iPhone 13出貨量將贏iPhone 12　分析師曝光三大原因

廣州動物園老虎「爆瘦S腰」猛吃草！　官方回應：天生瘦小

為吃魚！4奇葩男將16瓶「芬普尼」倒入河　22萬條魚當場暴斃

罹癌「白髮男」遭壓入長江浸泡治病　網傻：這不是恆河

美駐北京使館：共和、 民主兩黨普遍支持當前對中政策

北京3天會見6部委！　林鄭月娥轉訪廣州、深圳　

未婚夫就站面前！女子遭變態父扒光衣服...爆出悲慘遭遇

男30樓跳下！砸中外送員「2人慘死」　網怒：找個沒人地方好嗎

金管會推「UBI車險」全球市占率僅3.3%　綠委分析3原因：未來市場會更大！

絕美王妃遭泰王打入冷宮！6年後近況曝光...「當尼姑+骨肉分離」

就愛這一味！萌柴「頭饋腳架」秒斷電　安穩睡姿網笑翻　

頭頂羊咩咩！Q萌惡霸犬吐舌享受泡澡　媽傻笑：這時候最乖

李亮瑾懷孕5月全程吃素　「被勸喝雞精」感到有壓力

台灣大賽／布雷克完封勝　老爸把比賽丟給親友一起看

P.League+／別再問了！　塔克：毋庸置疑我是聯盟最強後衛

台灣大賽／岳東華敲兄弟首安、投手失誤丟分　3局兄弟追回1分

《快樂有go正》停播12年後重聚！　謝震武特地舉杯：敬劉真老師

旅遊泡泡破局、明年底才能出國　業者嘆：旅行社會倒1千家萬人失業

悄悄進入前女友家...看她只穿內褲躺床 渣男硬上「瘋狂衝刺」：原諒一次

大陸熱門新聞

女乘客要求開快點！　司機踩油門回頭「後座是空的」

生日趴噴150瓶香檳　父積蓄慘賠光

酒駕殺2人　23歲千金砸大錢買命

女博士遭婆婆狠殺　媽寶尪繼承遺產秒娶別人

4惡匪「輪流性侵」人妻　8hrs後殺害

5嫩妹「肉體交疊」緊貼男騎士！極樂6貼畫面曝光　網：人生贏家

男30樓跳下！砸中26歲外送員「2人慘死」

新郎婚禮當天墜亡！嫩妻秒繼承784萬

海底撈告輸河底撈　怒註冊263個新商標

6旬阿公按摩店買春！太賣力死在女技師身上

高三男暗戀生恨！刀插女神喉嚨噴血亡

酒駕瑪莎拉蒂撞死2人！　23歲千金花錢買命成功逃死

她爽嫁上海富二代！3月後死無全屍

老公去一次超市吃一顆威而鋼！被妻鐵鎚活活敲死

更多熱門

關鍵字：

長江泡水治病肺癌

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 丁小芹 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／楊丞琳演唱會開場出意外！

密西根軟體出錯　川普千張票全給拜登

一次娶3嬌妻！網狂問「洞房花燭夜」誰先？

碗粿父女守信虧本賣！顏清標霸氣買下160碗

連千毅愛徒「直播凸槌」…鏡頭2度拍到槍

女乘客要求開快點！　司機踩油門回頭「後座是空的」

婚宴傻見「炸雞腿上桌」　內行：屌打速食店！

韓天后被爆「碩士論文99％抄的」

正宮陳子璇「小三扶正10年被綠了」！高國華喇舌她

《全明星運動會》驚見「超大咖嘉賓」

Honda掛「8888-88」　網一查腿軟

脫褲子胯下多一隻　媽：你是貓嗎

送餐到摩鐵！外送妹「硬著頭皮上樓哭了」

外送到酒店餐點交給誰？老司機：別亂來！

網虧：驕兵必敗　周杰倫6字回應

更多

最夯影音

更多
青峰即興再創小吃版《青春住了誰》　楊丞琳狂被洗腦：我以後要怎麼唱啊

青峰即興再創小吃版《青春住了誰》　楊丞琳狂被洗腦：我以後要怎麼唱啊
楊丞琳小巨蛋開唱「從高台跌下來」　手腳都受傷：20年第一次意外

楊丞琳小巨蛋開唱「從高台跌下來」　手腳都受傷：20年第一次意外

爺等30天才辦「亡妻」除戶手續　靜靜面對離別、放下...故事藏洋蔥

爺等30天才辦「亡妻」除戶手續　靜靜面對離別、放下...故事藏洋蔥

父為教女兒「守信」碗粿虧本賣 顏清標霸氣買下160碗：我全包

父為教女兒「守信」碗粿虧本賣 顏清標霸氣買下160碗：我全包

高雄迴轉火鍋20多種食材任你選 288元吃到飽！創意搶攻冬季市場

高雄迴轉火鍋20多種食材任你選 288元吃到飽！創意搶攻冬季市場

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面