罹癌「白髮男」遭壓入長江浸泡治病　網傻：這不是恆河

▲湖北一名男子被帶到長江浸泡，外傳是為了治療肺癌。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸湖北省宜昌市出現詭異一幕，一名白髮男子被兩名身穿白袍的男子從救護車上抱下，然後直接進到長江裡，曝光的畫面甚至可以看到，男子整個「」人被壓進水裡，之後才又被抬上擔架，送進救護車。據爆料的媒體指出，白髮男子疑似肺癌晚期，兩人將他泡進長江裡是為了治病。

整起事件發生在11月4日，據《澎湃》新聞報導，這名男子年約50多歲，疑似是肺癌晚期，不過，兩名身穿白袍的男子並非醫療從業人員。

畫面顯示，事發當天，兩名男子分工合作，一人背著白髮男子，一人在一旁攙扶，三人就這樣從岸邊走進長江水裡，調整好方向後，其中一名男子便將兩人壓進水中，之後，就拿出毛巾，替白髮男子擦臉。

▲男子泡完長江水後，隨即被送上救護車。（圖／翻攝澎湃新聞）



畫面的最後，這名白髮男子被抬上擔架，送進救護車離開現場。《楚天都市報》報導，兩名男子帶著白髮男子浸泡長江水是為了治病。

儘管媒體對此事沒有進一步報導，但已經引起大陸網友討論，有人質疑「白大褂非醫生的話，那出了事誰負責？」、也有人認為「估計是最後的希望了！河神保佑，希望能幫他洗去病痛！」，甚至有人說「這是長江不是恆河」，顯然對此行為感到不可思議，