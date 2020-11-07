高雄、南投雙城懸日今起連3天登場　「黃金20分鐘」最佳拍攝點曝

▲高雄、南投懸日美景11/7起，連3天傍晚降臨。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

絕美「曼哈頓懸日」這次將降臨高雄、南投！根據中央氣象局懸日預報，11月7日至9日一連3天傍晚，在無雲遮情況下，在高雄青年一、二路及南投市民族路可觀看到懸日景象。氣象局也公布每日最佳觀賞時間點，並提醒民眾久視時可備深色太陽眼鏡護目。

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▲▼高雄青年路「懸日」美景，總是吸引眾多民眾搶拍。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

高雄市懸日預報

最佳觀賞時間：

11/07 16:43-17:03

11/08 16:45-17:05

11/09 16:48-17:08

最佳觀賞路段：

高雄市苓雅區青年一、二路（民權一路以西）

▲▼南投市民族街老街懸日。（圖／南投市公所提供）

南投縣懸日預報

最佳觀賞時間：

11/07 16:43-17:03

11/08 16:45-17:05

11/09 16:48-17:08

最佳觀賞路段：

南投縣南投市民族路（南陽路以西）

氣象局表示，夕陽逐日約較前1日早4分鐘運行到達前述街道的中心，其仰角亦較前1日稍高。在沒有雲遮情形下，夕陽懸於街道中心位置時間的前後約10分鐘均適合觀賞懸日景象。

另外，懸日雖為夕陽美景，但有時太陽光仍強，久視時應備深色太陽眼鏡護目，以免強光傷眼。氣象局也提醒，大家在街道觀賞懸日時更要特別注意交通秩序的維持和自身的交通安全。

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