快訊／若拜登拿下總統大位　川普首席顧問：權力會和平轉移

▲美國總統民主黨候選人拜登。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

根據美國有線電視新聞網（CNN）最新消息，川普首席經濟顧問賴利•庫德洛（Larry Kudlow）表示，如果大選結果真的是拜登獲勝，「權力將會和平轉移。」

川普在喬治亞州、賓州領先優勢6日均被拜登逆轉，目前僅確定拿下214票，若他想要成功連任，必須拿下喬治亞州、賓州、北卡羅萊納州以及內華達州，任何一個州都不能輸。

儘管喬治亞州稍早宣布要重新計票，川普若失去賓州的20張選舉人票，那麼他也幾乎篤定敗選。