搶國旅商機！麗寶賽車主題旅店　線上旅展雙人住宿下殺4.3折

▲搶國旅商機！麗寶賽車主題旅店線上旅展雙人住宿下殺4.3折。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

ITF台北國際旅展剛落幕，各家業者的線上旅展戰場才正要開打，麗寶樂園渡假區線上旅展自即日起至11/29，詢問度最高的全新賽車主題旅店麗寶賽車「駕期」，雙人住宿專案只要3999元，下殺4.3折，近半數客房可俯瞰G2賽道風光，住客還能選擇開卡丁車。

麗寶樂園渡假區斥資6億多打造的「麗寶賽車主題旅店」緊鄰麗寶國際賽車場，近半數客房可俯瞰G2賽道風光，在房間就能直接觀賞賽事，房間內部設計充滿運動元素，以及後現代工業風的衣櫃、床頭櫃，連備品都是賽道包裝，旅店內還有總價值破百萬的復古裝置藝術；早餐則是參考運動員的餐盤設計，依照個人運動強度選擇攝取量，特別以少鹽少油烹調。

▲麗寶賽車主題旅店主打住房還能開賽車。（圖／記者游瓊華翻攝）

麗寶看好國旅市場，全新旅店也加入旅展行列，推出麗寶賽車「駕期」住房專案，包含雙人極限客房一晚、雙人能量早餐，再送渡假區饗樂券2張、禮券200元，只要3999元；住客可持饗樂券來場卡丁車體驗，共有法國原裝進口Sodi單人座、義大利進口CRG雙人座兩款卡丁車可供選擇，體驗全台唯一通過FIA/CIK國際認證的卡丁賽道，全長1.5公里，擁有15個特色彎道，綜合高、低速彎、連續S彎等能提供駕駛更多的樂趣與快感。

▲麗寶福容大飯店線上旅展推出雙人麗寶假期6999元。（圖／記者游瓊華翻攝）



此外，麗寶集團另一飯店麗寶福容大飯店線上旅展推出雙人麗寶假期6999元，入住精緻雙人房，一泊一食，搭配4張饗樂券，加碼再送800元渡假區禮券。

麗寶樂園渡假區表示，本次旅展還有麗寶樂園渡假區饗樂券、雙人水陸暢遊卡等商品，每周四還有24H快閃商品，限當日上午12點至隔天中午12點，最低下殺3.6折起，卡丁車、密室逃脫、VR分享券限時超優惠價。