爸把7歲兒當煙灰缸天天點！　雙手三度燒傷「感染壞死」恐截肢

▲廣東7歲男童遭父親虐待，傷勢嚴重。（圖／翻攝自南方視頻，下同）

記者劉亭／綜合報導

廣東一名7歲男童遭親生爸爸虐待，全身都是菸頭燙傷疤痕，兩隻手臂都是3度燒傷，並且傷口已經感染壞死，雖然已經進行清創手術，但因為傷勢嚴重，可能需要截肢，事件傳出後引起各界譁然。

綜合陸媒報導，男童被送醫時骨瘦如柴，肋骨清晰可見，手臂、全身多處有疤痕，臉上也大小不一的傷口，精神狀態不佳。男童害怕的透露，爸爸每天工作回家後常會打他，除了用打火機燒腳之外，還經常拿煙頭在他的身上「點」。

除了爸爸之外，男童指出，媽媽也對他不好，在家也經常被媽媽打，有一次睡覺時還被用菜刀砍腳，而他的腳上確實有一圈深色傷疤。男童說，「他們說我不愛說話」，爸爸因此還會用夾子夾住他的嘴巴。

男童回憶，以前在爺爺奶奶家有上學，念一年級，但是跟爸爸媽媽出去之後，就沒有去學校了；而且在家裡爸媽也不給他睡房間，只能睡陽台。據了解，男童家中有3名小孩，但只有該名男童遭動粗。

醫院診斷證明書顯示，男童上肢三度燒傷；多個部位燒傷，至少有一處三度燒傷；皮膚軟組織感染；貧血；重度營養不良伴隨消瘦等。首診醫生當晚立刻對其進行緊急清創手術。

主治醫生表示，男童雙手感染問題比較嚴重，有一些大血管已經栓塞，導致發炎情形，且燒傷程度較深，傷口大面積感染，又耽誤了最佳治療時間，因此可能面臨雙手、雙前臂部分截肢的情況，就算雙手保住了，之後功能都會存在很大缺陷，無法從事精細手工，連「寫好字」可能都會受到影響。

目前警方已立案調查，男童36歲的父親因涉嫌刑事傷害，已被刑事拘留。男童在廣州南方醫院燒傷科接受治療，由男童的叔叔黃某進照顧。男童的姑姑表示，「至於我弟為何這樣，我們全家也感到困惑，生活壓力大，也不至於這樣呀？」

男童戶籍所在地茂名市婦聯4日表示，當地婦工委看望慰問男童，協助有關部門全力救治，呼籲司法機關儘快查明案件，依法懲處嫌疑人，接下來將安排專業人士為男童進行心理輔導，協調有關部門和社會力量為男童的救治、後續治療提供幫助。