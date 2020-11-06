明星師「周湯豪」疑注射安毒亡　師生仍讚美追思...家人拒解剖　

▲台南高中邱姓男老師，係名身高192公分的帥氣男師，他教學認真表現優良，加上親和力十足，是全校師生心目中的「好老師」。（圖／翻攝自臉書，下同）

記者林悅／台南報導

在網友家中猝死的台南之高中邱姓男老師，是名身高192公分的帥氣男師，他在2015年，結束流浪教師身分，考進學校擔任老師，圓了當初當老師的夢想，他教學認真表現優良，加上親和力十足，是全校師生心目中的「好老師」，原以為是猝死，如令傳出疑似注射毒品亡，年輕生命殞落令人唏噓。

據了解，被稱為「周湯豪」的邱姓老師係於2020年9月5日上午被人發現身體不適身亡，檢警據報依法相驗，查出死者疑注射安非他命猝死，由於家屬對死因沒有意見，也不希望解剖，本案即由檢察官簽辦後，由家屬低調辦理後事相關事宜。

邱師死訊傳出，引起全校師震驚，因為邱師平日帶給他人健康陽光的形象，這麼健康有活力的人，怎會突然離世，師生認為應是不幸「意外猝死」。校方特別在總務處與校友會中間的川堂，提供卡片與佈告欄，供全校師生在卡面上書寫給邱姓老師的追憶之情。卡片將於告別式前一天收集，再轉交家屬紀念。

▲校方特別在總務處與校友會中間的川堂，提供卡片與佈告欄，供全校師生在卡面上書寫給邱姓老師的追憶之情。

校方粉絲團於9月11日特別發文悼念：「在學校校園中有位身高192公分的帥氣男老師，初次見到他，會誤認是體育老師。他在2015年，結束流浪教師身份，考進本校，擔任生物老師，圓了當初讀師大當老師的夢想，而台南是他雙親的故鄉，親友與有榮焉。他教學內容沒話說，細心指導學生課業；協助行政工作，深受全校師生的喜愛，是學務處台柱。在同學眼中，是名親和力十足的鄰家大哥，曾經在社團及晚會活動時勁歌熱舞，被譽為該校「周湯豪」。

另也發文指，擔任排球B社指導老師，很多人以為長這麼高，應該是打籃球的料，但他說，就是不會打籃球呀！校慶典禮與全校大型集會的安排與掌控，遊刃有餘，因為哥讀高中時可是「樂旗隊」的，走位精準，是基本要求。校運會的師生菁英接力賽，他的一小步，他人就得用好幾步來追。對美學的堅持，商請朋友設計圖案，作為學校舉辦活動使用。熱愛健身，追求體型的完美，是他下班的主要休閒運動。這樣的一位好老師，生命戛然而止於充滿陽光的週六早晨，在無常的人世間，留給認識他的人無限嘆息。週五的課，成了學生與他的最後交會，週一早晨的課，他永遠缺席了。我們為老師感到不捨，他留給我們的形象，將會是永遠的36歲，我們都會老，但他不會。他追求外表的美好，但不是膚淺，他如同古希臘眾神雕像之體態，需要時間與毅力去雕刻，是精神意志的展現，多數人會半途而廢。他有顆純淨赤子之心，身高傲人，卻無傲氣；樂於助人，以正確的人生觀，盡情揮灑生命。每個人都有屬於自己的生命故事，但沒有人可決定故事的長短，只能盡力追求故事的深度。惟願老師在另一個世界裡安詳，他挺拔俊偉的身高與體態，將永遠印記在我們心底，陽光燦爛的學校生涯，是我們共同的生命亮點」。

警方指出，本案依規定報請檢察官相驗，死因係「猝死」，家屬無意見，對於死者是否吸毒致死，由檢方查處，警方不表意見。

雖然邱姓老師傳出疑注射毒品猝死，有損他帶給師生健康陽光充滿活力與希望的形象，惟從服務學校全校師生對他充滿讚美肯定之言詞，對其不幸身亡，表現出滿滿追思哀悼之情，可以佐證死者在該校師生心目中係1名「好老師」。

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