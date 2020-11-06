100大品牌不到2小時賣破億元　天貓雙11狂歡季開局見紅超越去年

▲2020天貓雙11全球狂歡季，消費者及商家參與數量創歷來之冠。（圖／翻攝自阿里足跡，以下同）

消費中心／台北報導

2020天貓雙11全球狂歡季已正式啟動，今年為了提供消費者更優質的網上購物體驗，各種服務直接搬上電商平台販售，包括本地服務平台餓了麼、旅遊平台飛豬、票務平台淘票票和大麥網，以及東南亞電商巨擘LAZADA、首度參與的考拉海購等等，提供餐飲、美容服務、旅遊、娛樂和上門家居服務等多元服務，甚至房產、汽車與居家裝修計畫，滿足消費者的任何需求，再整合支付寶跨各平台金流支援，串連菜鳥網絡啟動全球最大的包機計畫，創造更甚以往的全球最大型電商狂歡季，預估約8億人、逾25萬個品牌一同參與狂歡，消費者及商家參與數量創歷來之冠。

面對2020充滿挑戰的一年，消費趨勢產生急速變化，邁入第12年的雙11，推出各種創舉和新玩法來接招回應，今年亮點之一是從「光棍節」變「雙節棍」，除了11/11，還新增了11/1～11/3，打造史無前例的兩波售賣時段；今年雙11期間，超過200萬件新商品在天貓搶先首發，成為眾多品牌全年最重要的新品首發陣地，規模較去年翻倍，為商家帶來商機、也為消費者提升購物樂趣。首波活動自11/1凌晨一開跑後，開局不到2小時，100個品牌火速創下超過1億元人民幣的成交紀錄。

▲天貓雙11首波活動於11/11凌晨開跑，不到2小時，100個品牌成交額突破1億人民幣，躋身「億元俱樂部」。

開售首日成績單還包括，Adidas、NIKE成交額在開場僅1分鐘相繼突破人民幣1億元；美妝、3C家電表現突出，Apple、雅詩蘭黛、蘭蔻、歐萊雅等100個品牌，開售111分鐘，成交額均躋身「億元俱樂部」，Shiseido、Freeplus、IPSA等品牌旗下多款商品，則在開場沒多久即宣告斷貨；卡地亞也特別開設淘寶直播珠寶展，展示400多款商品，2小時內吸引77萬人湧入。

面對海量商品、快遞洪峰，消費者關心什麼時候能夠快速收貨，每年天貓雙11最令人關注的首單，就在開賣後11分鐘內，立刻送達位於成都市武侯區的消費者手上。菜鳥作為阿里巴巴的核心物流業務，去年雙11期間處理超過18億份訂單，今年為挑戰運送時間再升級創新紀錄，早已提前調動包機、貨輪，運載力全開備戰，目前已串聯300萬物流人力、20多萬輛車和20多萬網站的快遞物流合作夥伴，並啟動全球最大包機計劃，包機近700架次，處理約90%的中國包裹訂單，並進行透明化追蹤與派送，預計跨境包裹量將為日常每日平均的20倍。其中跨境包裹部分，超過一半的出口包裹交貨時間比去年縮短60%，包括馬德里、巴黎、柏林和華沙在內等歐洲城市，都能在72小時內快速取得商品。

▲為應對2020天貓雙11全球狂歡季龐大的快遞包裹量，菜鳥網絡採取一系列措施，包括將活動的商品備貨提前撥入菜鳥倉，縮短包裹配送時間。

此外，菜鳥早於2016起推動「綠色行動計畫」，運用電子單、智慧裝箱法、及綠色包裝等方式，多年不斷推動綠色物流。今年雙11將在快遞站點和菜鳥驛站新增約1萬個快遞包裝回收裝置，聯手共7萬個菜鳥驛站，加強「環保快遞袋替換機制」，減少環境危害。

這是一場屬於全球的天貓雙11，對於台灣用戶，當然也推出專屬優惠新玩法，即日起至11/11止，將狂撒10萬個紅包，每人每天皆可搶限量最高人民幣111（約新台幣500元）紅包，另可搶限量的刷卡免3%支付手續費券；對於剛才加入的新用戶，每天可鎖定搶人民幣18元（約新台幣81元）的物流紅包福利，另在11/11當天，使用限定信用卡刷卡滿新台幣3,000元，還可現折新台幣300元，數量有限，折完為止。