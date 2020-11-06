4幼犬出生10天遭丟高溫下曬到死　高雄男控「汙染我車」罰23萬元

記者黃翊婷／綜合報導

高雄鄭姓男子不滿流浪犬在愛車旁邊大小便，一氣之下將4隻出生約十餘天的幼犬棄置在高溫下曝曬，導致其中2隻死亡，另外2隻下落不明，一審被依違反動保法判刑，算一算總計得支付23萬元的罰金。他不滿提出上訴，日前被高雄高分院合議庭駁回，全案確定。

▲4隻幼犬被鄭男載到偏僻空地棄置。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，非本案提到的幼犬，下同）

鄭男在一審判決書中提到，2018年9月27日凌晨騎車將停車場內4隻幼犬帶走，並在88快速道路附近一處人煙罕至的空地放生，哪知道幼犬體弱或是患有先天疾病，移置不久就死了2隻，另外2隻下落不明應該是被領養走了，「我沒有意圖要傷害牠們，流浪犬在停車場內任意排泄，汙染我的車，多次向房東及餵養的金紙行員工反應，也沒有獲得改善，不得已才會這麼做。」

鄭男辯稱，他之前沒有養狗的經驗，不知道幼犬無法喝水、吃飼料，只是想著牠們是流浪犬，應該回歸野外，就那麼做了。但一審法官認為他放任幼犬在高溫下曝曬直到死亡，行為已經觸犯動保法，因此依法判處拘役30日，得易科罰金3萬元，另併科罰金20萬元。

▲鄭男控訴流浪犬會在停車場亂大小便。

全案上訴至高雄高分院，鄭男再次強調幼犬體弱是因為金紙行員工餵養方式不當，導致牠們長期營養不良，這才是死亡的主因。不過，合議庭認為，幼犬出生僅十餘天，眼睛都還沒睜開，只能爬行無法行走，卻在沒有母犬的狀況下，被移置到偏僻、無任何遮蔽物的空地，幼犬的死亡顯然與他的棄置行為有因果關係。

另外，依據獸醫及高雄市政府動物保護處回應，「若單純從無母犬哺乳或人工餵養的情形考量，估計幼犬存活時間應不足48小時。再經過交叉比對，推估幼犬屍體發現地點自發現日（2018年9月29日）起回溯3日，當時柏油路表面日間溫度約為攝氏40至42度，也可能造成犬隻脫水休克死亡。」

加上幼犬經過解剖確認沒有外傷，死因是多日未進食與高溫曝曬，合議庭最終沒有採信鄭男的說詞，日前裁定駁回上訴，全案確定。