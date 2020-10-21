▲新北推優質宗教結合市政，勾勒2030宗教3大願景。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府民政局長柯慶忠21日於市政會議以「宗教齊力‧護佑新北」為題，進行專案簡報「新北2030宗教願景」，除將持續透過宗教行動服務凝聚共識，並勾勒「宗教優質化」、「市政守護神」及「新北宗教之最」3大願景，強化與宗教團體合作力度，從社福長照、警政消防、教育文化、觀光行銷以至永續環保，全方位結合市政，共創美好新北。

推動宗教優質化 啟動試辦千人以下民俗遶境輔導

柯慶忠表示，新北長期推動宗教優質化，為將民俗遶境活動品質再升級，2020年11月起將啟動試辦千人以下民俗遶境輔導：活動前協助輔導宗教團體依循法規，自主檢核活動配置、遶境路線、陣頭及爆竹煙火施放等要項，活動期間結合警政、消防、環保單位維護安全、秩序及環境，並於活動後檢討改善，適時行政指導。計畫並採滾動式修正，期在傳統宗教習俗與現代市民生活間取得最適平衡。

其次，市府也鼓勵宗教民俗活動以多元活潑方式呈現，如瑞芳青雲殿廟埕結合表演藝術團體、大中和土地公文化祭以三輪車遶境安座，以及新店真武山受玄宮祈請三太子路跑，都展現宗教活力朝氣，為傳統宗教活動注入新氣象。

打造市政守護神 宗教力量全方位結合市政

柯慶忠指出，透過新北首創的宗教走動式關懷，除前進各區解決宗教團體問題，更能加強與宗教團體交流與合作，擴大公益服務態樣，如社政方面，泰山天主教主顧修女會打造「長照關懷據點」造福更多長者，消防方面，林口竹林山觀音寺提供緊急避難場域提升災防應變能力，此外，新莊武聖廟開辦「武聖學堂」提供免費師資課後輔導，深化宗教教育功能，以及新北佛教會、靈鷲山佛教團推動淨山淨灘環保活動，都是宗教結合市政的典範。

侯友宜對此表示肯定，並指示持續藉由宗教行動服務，全力促成宗教團體與市政全方位結合，從社福長照、警政消防、教育文化以至環保志業，處處都有宗教團體默默付出的身影，「我們要讓市民知道，新北宗教不僅止於心靈寄託，更是市政得以順利推行的重要力量。」

▲為形塑並行銷新北指標性宗教觀光勝地。

行銷新北宗教之最 規劃4線3路觀光行旅圖

此外，為形塑並行銷新北指標性宗教觀光勝地，民政局也特別針對特色宮廟建築、歷史、文物亮點，主題式串聯推出4線3路「新北宗教之最行旅圖」。

柯慶忠說，4線是將「新北宗教之最」巧妙結合市府重點推動的觀光路線，其中「微笑山線」行經新北唯一有冷礦泉的樹林南寮福德宮，「青春山海線」坐擁東南亞最大關聖帝君像的瑞芳勸濟堂，樂活健康的「河濱自行車線」，有新北唯一神像列為古物的樹林彭厝鎮安宮，「新北環狀線」不僅交通便捷，還能造訪新北最早奉祀媽祖的新莊慈祐宮。

3路則是規劃民眾考試求職最感興趣的「升官發財路」、求子必走的「增產報國路」以及最貼近市民情感生活的「情字這條路」觀光路線；造訪新北最高土地公像的中和南山福德宮、新北唯一主祀註生娘娘的三芝玉仙宮，以及有全台最大姻緣簿的中和力行福德宮，保庇求財、求子、求事業、求姻緣都能順遂平安。

柯慶忠說，祈願是民眾生活日常，4線3路，步步虔誠，除串聯特色廟宇提升新北宗教觀光產值，未來也將持續推動外語友善寺廟，將新北宗教之美行銷國際，讓世界感受新北在地豐厚精深的宗教文化資產。

► 美麗最大的祕密

▲柯慶忠指出，透過新北首創的宗教走動式關懷，除前進各區解決宗教團體問題。