川普次子中招！氣憤轉發「29秒燒毀80張選票」影片　真相曝光

▲艾瑞克。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃翊婷／綜合報導

美國總統大選戰況膠著，近日網友們在推特上瘋傳一部燒選票的29秒影片，內容聲稱有80張川普的選票被燒毀，川普次子艾瑞克（Eric Trump）跟著轉發分享，沒想到卻因此「中招」。維吉尼亞灘（Virginia Beach）市政府的官員隨後出面證實，燒選票的影片是假的，那些被燒掉的選票只是樣本，希望大家不要上當。

根據《CNN》報導，艾瑞克在推特轉發燒選票的影片，並在文中寫道，被燒掉的80張選票都是川普的。其實，這部影片最早是在3日就於網路上流傳開來，一名男子將一袋裝滿選票的塑膠袋燒毀，一公開就引起網友熱烈討論，政府相關部分也立即展開調查，最終確認一切都是假消息。

▲艾瑞克轉發的影片已經被刪除。（圖／翻攝自推特／Eric Trump）

維吉尼亞灘市政府官員說明，透過截圖影片畫面進行比對，確認那些被燒毀的選票上面，都沒有正式選票的電腦條碼標記，應該只是樣本，目前當地警方已經展開追查，也希望民眾不要繼續傳播錯誤消息，因為這是一種欺騙行為。

然而，艾瑞克在得知影片是假的之後，雖然也轉發了維吉尼亞灘市政府的聲明，但並未多加解釋，仍舊聚焦在有80張川普選票被燒毀這件事上，至今共獲得3.7萬次轉分享、5.1萬網友按讚。現階段影片已經被移除，不過，網路上的討論依舊很熱烈。