桃園電動機車疑短路起火　6輛機車+1自行車燒成廢鐵

▲桃園市蘆竹區南工路1段某超商前5日中午突然傳出火警，大火瞬間從停放機車中竄燒，消防人員僅花5分鐘撲滅火勢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區南工路1段的某家超商5日中午傳出火警，桃園市消防局立即派員灌救，火勢從超商前停放機車中竄出，消防人員僅花5分鐘撲滅火勢，但現場停放5輛機車、1輛電動機車與1輛自行車已燒成廢鐵，消防人員查出，起火點是1輛電動機車，疑似1名外籍移工停妥後進入附近店家購物，未料電動機車突然燃燒，並波及鄰近機車，起火原因仍由消防局調查釐清。

5日中午12時8分，蘆竹區南工路1段一家超商前突然發生火警，火勢在風勢助長下瞬間成為大火，停放機車被火舌吞沒，桃園市消防局第三大隊蘆竹分隊立即派出3輛消防車與8名隊員到場灌救。

▲桃園市蘆竹區南工路1段某超商前5日中午突然火警，雖然迅速被消防人員撲滅，仍造成6輛機車與1輛自行車燒成廢鐵。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防人員僅花約5分鐘即撲滅火勢，但現場停放5輛機車、1輛電動機車與1輛自行車已燒成一堆廢鐵，警方與消防人員根據監視畫面查出，疑似1名外籍移工騎乘電動機車停放，進入附近店家購物，隨即電動機車起火燃燒，瞬間波及鄰近機車與自行車，火勢在強風助長下延燒猛烈，結果波及鄰近機車與自行車被燒成廢鐵，車主事後查看都一臉無辜。

桃園市消防局火調科人員下午現場勘驗調查，懷疑可能是電動機車短路才引燃大火，但真正火警原因仍需進一步鑑定釐清。

►「即日起，我退出老化黨。」

【更多新聞】

►史上最悍聯結車女運將！超載拒檢狂巴庫 逼警連轟4槍下場曝光

►新北男搶攻桃園四稜野溪溫泉 體力不支受困...警消花5小時救下山

►影／中壢車站清秀短褲妹乞討...警帶回請吃泡麵 家人5個字曝內情