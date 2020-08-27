影／台61線大貨車疑變換車道！「碰！」突撞聯結車爆爛凹陷　2傷送醫

記者沈繼昌／桃園報導

台61線桃園北上觀音路段27日下午發生大貨車追撞聯結車意外，大貨車車頭嚴重扭曲變形，包括駕駛與乘客都受傷被卡在車內，桃園市消防局救護人員緊急將傷者拉出送醫急救；大園警分局研判可能是大貨車變換車道不慎且未保持安全距離才追撞聯結車釀禍，肇事原因仍在調查中。

▲台61線北上觀音路段27日下午發生大貨車追撞聯結車意外，大貨車車頭嚴重毀損變形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲台61線北上觀音路段27日下午發生大貨車追撞聯結車意外，消防人員正搶救受傷人員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警分局交通分隊指出，27日下午3時50分，35歲的許姓男子駕駛大貨車行經觀音區台61線北上41公里處時，從內側車道欲變換至外側車道，疑似未注意車前狀況不慎追撞外側車道聯結車，因撞擊力道很強，造成大貨車車頭全毀。

▲台61線北上觀音路段27日下午發生大貨車追撞聯結車意外，消防人員在大貨車車頭試圖救出受困人員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

許姓男子與副駕駛座乘客都被卡在扭曲變形車身內，桃園市消防局出動3輛消防車與2輛救護車共12名隊員搶救，利用破壞器材救出受困的許姓男子與副駕駛座上的18歲董姓男子送醫急救，所幸2人均意識清楚；至於聯結車駕駛則未受傷，目前事故已排除，未造成後方車輛回堵，至於肇事原因仍待警方釐清調查。

►「即日起，我退出老化黨。」

【更多新聞】

►就在教室角落！對11女童強吻摸私處 桃園狼師遭重判7年

►情人節就要狂！17歲少女激戰22歲男友 專人掌鏡...臉書全程直播

►影／桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危 肇事司機：撞到人也不願意...家屬PO網怒譙