國3北上竹南段車禍！貨櫃車追撞蛋車「蛋汁噴10多米」

▲國道3號北上125K處，凌晨發生貨櫃車追撞蛋車事故，造成蛋汁外洩10多公尺，交通受阻達3個多小時 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

國道3號北上竹南段，28日凌晨發生一起貨櫃車追撞載運雞蛋的大貨車事件，當場造成貨櫃車翻覆，貨櫃車司機右腳有撕裂傷，蛋車司機毫髮無傷，但造成現場蛋汁外洩10多米，交通受阻達3個小時，僅維持內線通車，經過警消人員清理後，事故於清晨順利排除。

據了解，運送雞蛋的大貨車，載著一車滿滿的雞蛋，準備北上去送貨，行經國道3號125K竹南段外線車道時，突然遭到後方由蘇姓男子（50歲）所駕駛的貨櫃車，直接從內側衝出追撞左後方，造成貨櫃車當場翻覆，運蛋車車上的雞蛋也被擠破好幾箱，蛋汁噴濺國道上綿延10多公尺，造成只能單線通車，交通因此受阻了3個多小時。

▲▼貨櫃車追撞蛋車後，失控翻覆在外側車道上，蛋車裡的雞蛋也被撞得東倒西歪，蛋汁流滿地。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣消防局表示，28日凌晨0時17分接獲通報後，迅速派員前往現場處理，救援人員到達時，發現貨櫃車橫倒在外側車道上，車頭擋風玻璃破裂，裡頭物品四散一地，駕駛自行脫困，經初步檢查後蘇姓駕駛胸口遭安全帶擦傷、右腳有撕裂傷，經送醫後已無大礙；蛋車司機則是毫髮無傷。

不過蛋車司機也表示，最近天氣相當炎熱，蛋雞的生蛋率降低很多，所以雞蛋價格偏高；只是這一撞，整車的雞蛋損耗不少，收入也損失慘重。現場經過警消人員清理後，事故於清晨3時50分順利排除，至於後續責任歸屬及賠償問題，還待警方釐清中。

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