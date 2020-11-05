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英國封城！新冠病死創5月以來單日最高　禁足令今起實施

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▲▼法國2019冠狀病毒疾病(COVID-19)疫情再起。（圖／路透）

▲歐洲新冠肺炎疫情再起。（圖／路透）

文／中央社記者戴雅真倫敦4日專電

英國今天創下5月以來2019冠狀病毒疾病最高單日病故人數，多達492人。下議院以516票贊成、39票反對，高達477票差距通過從今天午夜起在英格蘭地區實施長達4週禁足令。

英國廣播公司（BBC）報導，儘管英相強生（Boris Johnson）的封城提案遭到自家保守黨內34名議員反對，但由於有在野黨工黨支持，最終以絕對優勢通過表決。

英國的禁足令一直取決於生命與生計之間孰重，強生強調第二次封城令是為了遏止疫情，但反對派依舊憂心伴隨的經濟問題。

英國自10月起實施3級疫情警報系統，但成效微乎其微，確診與病故人數節節攀升。新的封城措施將全面取代3級疫情警報系統，直到12月2日禁足令結束為止。封城期間內所有酒吧、健身房及非必要商店都必須關閉。

英國的防疫政策各自為政，蘇格蘭民族黨（SNP）並沒有參與今天的表決，蘇格蘭在2日自行實施5級疫情警報系統，威爾斯則是正在實施17天全面性封鎖令，將於9日結束。

根據最新數據，英國4日有2萬5177人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），492人病故，這是自5月19日以來最高的單日病故數字，也使整體病故人數達到4萬7742人。

 

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