國軍30年以上老舊裝備超過2500件　陸軍允諾2035年汰換半數

▲陸軍M41A3輕型坦克車。（示意圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委何志偉4日指出，目前我國陸、海、空軍使用年限達30年的軍機、軍艦、軍用車輛總計有超過2500輛（架/艘），質疑國防部對外聲稱要通盤檢討，卻未見後續通盤汰換。對此，陸軍參謀長陳忠文表示，陸軍預計將在民國124年汰換1/2超過30年、包括戰、甲車在內的相關裝備。

國防部長嚴德發4日上午赴立法院外交及國防委員會，就「110年度中央政府總預算案關於國防部主管收支機密及公開部分－不含國家安全局部分（含空軍F-5型戰機後勤維修、零附件籌補與換裝規劃）」進行專案報告，並備質詢。

何志偉質詢時指出，目前我國陸、海、空軍使用年限達30年的軍機、軍艦、軍用車輛總計有超過2500輛（架/艘），沒有人希望國軍弟兄姊妹生命殞落在老舊機型上，國防部一直對外聲稱要通盤檢討，卻未見後續通盤汰換。

何志偉表示，目前全球民航業在國際民航組織的持續推動下，已建立起全面的安全管理系統（Safety Management System），從安全政策、風險辨識管理、安全確保與安全促進四大面向建立完善的管理機制，透過統計量化方法分析評估風險指標，詢問我國國軍是否也可以重新擬定風險指標。

對此，嚴德發允諾會進行檢討，因為每一項裝備從籌獲的開始就有全壽期管理，除採購新式武器外，舊有武器也會進行性能提升及延壽，相關作為都會納入五年兵力整建計畫中。陳忠文則補充，陸軍預計將在民國124年汰換1/2超過30年、包括戰、甲車在內的相關裝備。

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