明道經紀人遭拔保養品牌董座…告小S老公等股東還是「回不去了」

▲藝人小S老公許雅鈞等「奧達士」股東，開股東會撤換明道經紀人李女董座職位，遭李女提告。（圖／翻攝小S臉書）

記者羅志華／台北報導

藝人明道經紀人李姓女子控訴，她原擔任保養品牌「AUDACE奧達士」董事長，卻在出國期間，遭藝人小S老公許雅鈞等股東突襲開會，解除她的董事長職務，提告確認股東會決議不存在。北院認為，股東會是合法召開解任李女董座，但其中「競業禁止」的決議，因出席股權未達法定比例，此部分不成立。

李女主張，許雅鈞等股東，趁她在國外難以收到通知、到場開會情況下，開股東會解除她的董座職位，而她直到開完會一週後上網查詢，才知道自己被踢掉了，質疑股東會可能根本沒開；另外，會中出席股權僅63%、未達三分之二（66.67%），李女認為，股東會上「解除原董座」、「解除新任董座之競業禁止限制」兩項決議，應是無效。

許雅鈞等「奧達士」股東表示，股東會召開前，包含李女在內都有合法通知，開會也有股東臨時會議事錄、股東簽到簿，證明真的有開，會後也有將議事錄，寄給含李女在內的所有股東，而李女在會前，早已透過律師，表達對會上所有議案都「不同意」，主張股東會依規定召開，決議有效。

法院認為，股東會當天，出席股權達63%，已符合《公司法》對召開股東會的規定，另依臨時會議事錄、簽到簿等證據，認定股東會是真的有開，而要改選董座，也僅需過半股權出席就能表決，認定「奧達士」臨時股東會，撤換李女董座的決議沒問題，至於「解除新任董座之競業禁止限制」部分，依《公司法》，需有66.67%股權出席才能決議，此部分判決不成立。

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