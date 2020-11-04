12種夢境場景洗版IG！粉紅沙漠、獨角獸「色廊展2.0」回歸台北華山

▲「色廊展1.0」2018年在IG形成打卡潮！如今將強勢回歸。（圖／suanibaby提供）

記者林育綾／台北報導

2018年在IG瘋狂洗版的「色廊展」將強勢回歸！「色廊2.0」升級，斥資千萬打造巨型顏色場景，以全新內容「夢境製造所」重新詮釋，打造12種奇幻場景，包括神祕黑洞、粉紅沙漠、秘境中的獨角獸⋯等，將於12/26在台北華山登場，預計再造成一波打卡潮！

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▲▼「色廊展2.0 -夢境製造所」將於12/26台北華山登場。（示意圖／聯合數位文創提供）

色廊2.0以「夢境」為主軸，用顏色探索人生各階段不同的夢境，結合視覺創意、裝置藝術、心理測驗、療癒語錄，以全新色系打造升級版夢幻場景，讓參觀民眾可以躺著拍、坐著拍、站著拍。

▲▼「色廊展1.0」2018年在IG造成洗版潮！（圖／suanibaby提供）

斥資千萬打造12種巨型奇幻夢境場景，包括神祕黑洞、摩洛哥風情的粉紅沙漠、藏身於秘境之中的獨角獸、阻擋惡夢的純白捕夢網等，「12個顏色X12個夢境」的創意場景，再搭配心理學家獨家設計的色彩心理測驗，讓觀眾探索。

「色廊展2.0 -夢境製造所」將於12/26至明年4/5在台北華山文創園區登場，詳細購票及展覽資訊，可至官方粉絲專頁或網站查詢。

▲▼「色廊展2.0 -夢境製造所」將於12/26台北華山登場。（示意圖／聯合數位文創提供）



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