民進黨都拿過陳水扁的錢？　田秋堇：一毛錢都沒給我

▲田秋堇。（圖／資料照）

記者黃巈禾／台北報導

前總統陳水扁日前與資深媒體人趙少康會面，談到陳水扁女兒陳幸妤曾說「誰沒有拿過我爸爸的錢」，陳水扁笑說「沒有拿過的出聲一下好不好」。對此，監察委員田秋堇表示，「我沒有拿你的錢」。

田秋堇在臉書表示，「阿扁總統，我沒有拿你的錢，大概因為我不是你的派系 ，你真的一毛錢都沒有給我，你去查一下你的帳本就知道了，我沒拿你的錢」。

田秋堇喊話，「那些你給黨內同志的錢，請問是你的錢嗎？是你做律師賺的錢？是你賣房賣田換來的錢？我相信不是，那些是人家要捐給民進黨的錢啊！第一次選總統，幾乎沒人認為你會當選，請問你知道在宜蘭要幫你募款有多困難嗎？」

田秋堇透露，當時自己發高燒還要坐在募款餐桌上，人家為什麼要捐款給一個大家認為沒有勝算的人？因為看在出面募款的人長期在地方上的付出，全國的同志都是這樣在幫陳水扁，「有誰事後去跟你說我們為你募了多少款嗎？沒有，至少我和我認識的人都沒有，為什麼？因為我們相信，我們是為共同的理想在奮鬥， 沒有人在計較誰幫誰募了多少款…」

最後，田秋堇說，不知道這個問題為什麼一直被提起，「但拜託下次要談這個問題，請點一下我的名，說明一下我真的沒有拿你的錢！」