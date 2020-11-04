台灣輸出陽性個案累積52人！國內接觸者1297人採檢均陰性

▲2020年6月起境外檢驗陽性個案。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內已經超過200天沒有本土新冠肺炎確定病例，但是從6月已來陸續被其他國家檢出從我國輸出的陽性個案，讓防疫成果受到質疑。中央流行指揮中心指揮官陳時中今（4）日特別細數，累積至目前共有52起境外檢出陽性個案，總計匡列接觸者1855人，檢驗1297人全數都是陰性。

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▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

指揮中心今日公布整理從6月已來共有52名境外檢出陽性個案，其中菲律賓檢出25例最多，接著是日本15例、中國大陸4例、越南與泰國各2例、寮國、香港、法國、馬來西亞各1例。

陳時中說，菲律賓方面25人在二次採檢都是陰性，7人沒有後續聯繫；至於日本，6月時有一名日籍女學生在台灣唸書返國檢出陽性，自費血清抗體陰性，7月29日之後日方改抗原檢驗，相對偽陽性比較高，比較容易有誤差，但日方認為過濾比較有效率，前後加起來有15人。

陳時中也表示，這52名境外被檢驗陽性的個案，國內相關接觸者調查1855人，採檢1297人，PCR或者血清抗體都是陰性，換句話說，我們策略不變。陳時中強調，不清楚的狀況都會當成本土案例，應該做的疫調、採檢都會繼續做，這樣的策略可以確保維持本土安全。