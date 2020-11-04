水中加「母豬發情素」同事狂懷孕　嫌犯父首發聲：很丟臉不敢出門

▲豬。（圖／CFP）

記者劉亭／綜合報導

山東省乳山市近日傳出，一名公務員在飲用水中放母豬發情素，導致女同事連連懷孕，男同事異常亢奮，事件引起廣大關注。嫌疑人的父親首次發聲，兒子承認投藥，已經1年多沒有見到對方，「我也不敢見，一見心裡就難受」。

根據新京報報導，于某1988年出生，身高約178公分，畢業於天津的一所大學嫌疑人于某的父親表示，兒子2014年考到了榮成市一家公職單位上班，但不習慣當時的工作環境，又考回了乳山市，進入統計局工作。

▲飲水機示意圖。（圖／CFP）

于父透露，兒子從小比較受寵，從小沒有打過，只有口頭教育，但兒子叛逆心比較強；兒子剛入職時，他還特地到統計局的政府大樓，當時一樓佈告欄還貼著兒子的照片，看起來很有精神，讓他心裡很驕傲。

于父指出，在老婆去世之後，父子之間不常溝通，自己一直到去年7、8月兒子被抓，才透過派出所得知消息。事情發生後，他對兒子做出違法的事情十分丟臉，也不敢出門，因為大家都知道了；而對於兒子犯錯，他認為，一切就交給法律去判定。

乳山市人民政府新聞辦公室官方微博26日通報，網路表述與事實有很大出入，乳山市公安機關2019年7月接到報案後，對統計局工作人員於某進行立案偵查。經查實，于某在單位飲用水中投放醫用注射液。案件已移送檢察機關，正依法審理中。