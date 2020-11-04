怕被偷吃！外送到酒店「餐點交給誰？」　老司機解答：別亂來！

▲有外送員送到酒店，對於是否要送到包廂引發問題。（圖／記者周宸亘攝）



記者林彥臣／綜合報導

使用外送服務購買餐點越來越方便，即使是深夜時段也有不少外送員提供外送服務，甚至還能夠因此一窺神秘的夜生活世界。就有外送員發文表示，接到來自酒店的訂單，但是擔心餐點會被偷吃，到底要不要送進包廂，引發許多網友的討論。

有外送員在臉書社團UberEATS台灣表示，「覺得下次應該自己送進去，不然拿給少爺，他就吃了幾塊，當然可能那個包廂他們認識，也不知道找的5元會不會給（編按應為要不要給），要是你們，你們會選哪個呢？交給少爺or自己送包廂？」

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▲有些外送員擔心餐點有被偷吃引發糾紛，所以才會思考是否應該要送到包廂。（圖／記者林敬旻攝）



有些網友表示，「上次看小姐拿餐都是門開小縫，少爺手伸進來再送的」、「少爺會被叫出來拿，一般不是在店門口等就好了？」、「交給少爺啊，是非地不熟不要碰」、「想順便進去看妹吧！」。

也有一些經驗老道的老司機分析，「直的進去橫的出來」、「你硬要送進去只會挨揍」、「裡面的一單，你要達幾標才夠，不要亂進去」、「給少爺，你要進去也不會給你進去，然後他們也不會偷吃你放心」、「場子是他們的，少爺也是靠賺小費當外快，他當然把你攔截下來自己拿去送給包廂的客人，而且小費不只5元」。

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