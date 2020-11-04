她PO靜宜商圈「連帽偷拍男」！警追查「竟是親表哥」烏龍一場

▲台中一名楊姓女子日前PO出偷拍男的監視器畫面。（圖／東森新聞）



記者鄒鎮宇／綜合報導

長榮女大生遭擄殺引起社會震驚，不少人開始擔憂治安問題。台中沙鹿一名楊姓女子表示，有一名穿著連帽外套的男子跑到她家窗戶偷窺、錄影，讓附近靜宜大學、弘光科大的女學生都非常擔心。沒想到，經方追查後發現，該名男子竟是原PO的表哥，當晚是要去找舅舅聊天，整起事件都是烏龍一場。

楊姓女網友在臉書社團「沙鹿之美」PO文，表示她居住沙鹿北平中街附近巷弄內，日前晚間有一名穿著連帽外套的男子到她家外偷拍廁所及房間，更試圖打開窗戶、後門，因為沒抓到人就沒有報警，想PO文提醒附近住戶小心安全。

▲楊女事後刪文，警方循線發現男子竟是女子的表哥。（圖／東森新聞）



該文引起許多網友討論、分享，由於沙鹿有靜宜大學、弘光科大等兩間大學，許多女學生得知台南擄殺案後都非常擔心治安問題

沙鹿分駐所所長表示，楊女事發當下正在屋內用電腦，聽到聲響後外出查看，與男子剛好對到眼，但男子立刻逃跑離開，警方因此擴大調閱附近的監視器查案。

據《自由時報》報導，該名女網友事後將文章刪除。警方表示，監視器拍到的男子是女網友的表哥，當晚吃完消夜睡不著，才會想去找舅舅聊天，發現舅舅一家似乎已睡，才會轉身離開，全案為烏龍一場。

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